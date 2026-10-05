Quiénes son los artistas que montaron una obra contra la "proscripción" de Cristina Kirchner

Una intensa intervención político-cultural sacudió el ritmo habitual del barrio porteño de Constitución, cuando un colectivo de artistas de Lanús, acompañados por el intendente de ese municipio, Julián Alvarez, montó una puesta en escena frente al edificio de la calle San José 1111. La manifestación comandada por el jefe comunal camporista combinó el lenguaje teatral con las artes visuales para rechazar lo que la militancia kirchnerista califica como la proscripción de la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner.

En plena vía pública, los organizadores instalaron un escenario improvisado y recrearon un simulacro de votación con urnas. La dramatización escenificó a ciudadanos alineados bajo la consigna de que la militancia quiere elegirla en el proceso electoral de 2027 pero se encuentra impedida de hacerlo debido a sus restricciones judiciales condenatorios de la causa Vialidad. Además, en el mismo lugar y bajo la campaña "Cristina Libre", se sumó una importante movilización de más de 80 artistas plásticos de gran trayectoria que cooperaron para pintar cuadros enormes en la vía pública.

El impacto visual de la jornada se completó con la participación de destacados artistas plásticos de gran trayectoria nacional, tales como Marcia Schwartz, Daniel Santoro, Marina Olmi, Jorge Pietra , Gustavo López Armentia y Pájaro Gómez . Convocados originalmente bajo la campaña "Cristina Libre" coordinada por el Instituto Patria, decenas de artistas cooperaron en la vía pública para exigir su liberación y el cese de la persecución judicial.

Sin dudas, el clímax de la jornada se produjo cuando las miradas se elevaron hacia la estructura del edificio, al momento en que la propia exmandataria se asomó al mítico balcón de su residencia para saludar a los manifestantes y agradecer el despliegue artístico que se desarrollaba en su apoyo. Los aplausos, cánticos y banderas tiñeron la esquina de Constitución mientras Fernández de Kirchner seguía de cerca las actividades desde la altura.

Esta reacción popular surge en respuesta a la situación judicial de la dirigente, quien se encuentra cumpliendo una condena de seis años de prisión dictada en el marco de la conocida Causa Vialidad, una sentencia que además incluyó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Es precisamente esta inhabilitación penal la que fundamenta el reclamo de "proscripción" por parte de su espacio político.

De quedar firme la sentencia de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, el marco legal vigente le impedirá presentarse de forma efectiva como candidata a cualquier cargo electivo, bloqueando las aspiraciones de sus seguidores de ver su nombre en las boletas electorales y condicionando severamente el armado político de la oposición.



