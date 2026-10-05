Video: Guillermo Moreno haciendo flexiones en la caminata a Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján volvió a convertir el camino entre Liniers y la Basílica de Nuestra Señora de Luján en una de las mayores expresiones de fe popular de la Argentina este find e semana. Miles de personas recorrieron los aproximadamente 60 kilómetros del trayecto bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, en una movilización que atravesó distintos municipios del oeste bonaerense y que tuvo como punto culminante la misa central frente a la Basílica. Como es costumbre, la partida oficial se realizó desde el Santuario de San Cayetano y los peregrinos fueron acompañados durante todo el recorrido por puestos de hidratación, asistencia sanitaria y seguridad.

Entre la multitud apareció una figura política que no pasó inadvertida: Guillermo Moreno. El dirigente peronista decidió participar de la caminata y fue entrevistado durante el recorrido por un móvil de Crónica TV. Moreno explicó que se sumaba a la peregrinación con las mismas intenciones que, según dijo, lo acompañan habitualmente: “La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, la familia, la comunidad”. También destacó que los peregrinos debieron afrontar distintas condiciones climáticas y resumió la experiencia con una frase que buscó vincular el esfuerzo físico con la dimensión colectiva de la movilización: “Salimos con lluvia, pero bueno, este es el camino del pueblo, con lluvia, con sol”.

Uno de los momentos que más llamaron la atención durante la presencia del dirigente de la agrupación Principios y Valores en la peregrinación fue una escena registrada frente a otros participantes, cuando realizó flexiones de brazos en plena caminata. La particular demostración de estado físico del ex secretario de Comercio que apretaba a los empresarios con un arma sobre su escritorio y dibujaba los números del Indec se produjo en medio del tránsito de los peregrinos y rápidamente convirtió la participación de Moreno en uno de los episodios más comentados de la jornada. Rodeado por concurrentes que observaban la situación, el ex funcionario se agachó y comenzó a hacer flexiones, en una escena que terminó funcionando como una demostración pública de vitalidad y resistencia física.

El gesto adquirió especial repercusión porque Moreno no se limitó a caminar junto a los peregrinos, sino que aprovechó la exposición de la jornada para formular definiciones políticas y sociales. Durante la entrevista con Crónica, sostuvo que la dimensión espiritual no puede separarse de las condiciones materiales de vida. “La base material y la base espiritual van juntos”, afirmó, y relacionó esa idea con el trabajo y el acceso a la salud. En su razonamiento, la ausencia de esas condiciones materiales dificulta el desarrollo de otras dimensiones de la vida de las personas.

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina también apareció en la conversación. Moreno dijo estar “muy esperanzado” por la llegada del pontífice y sostuvo que “la batalla cultural ya la ganó el Papa”. Además, afirmó que se trata de un pontífice que, en sus palabras, “sacó la espada”, en una referencia de fuerte contenido político y cultural que volvió a colocar al dirigente en el centro de la atención durante la cobertura televisiva.

La participación de Moreno se produjo en una peregrinación particularmente multitudinaria y bajo condiciones climáticas cambiantes. La cobertura televisiva registró a numerosos grupos que habían iniciado la marcha con lluvia y que posteriormente continuaron el recorrido con mejores condiciones meteorológicas. En ese escenario, la imagen de Guillermo Moreno haciendo flexiones delante de otros peregrinos terminó funcionando como una de las postales más singulares de la jornada.