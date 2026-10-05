Adaptación: Daniel Scioli subió una foto con Flavio Bolsonaro y ya dejó atrás la de Lula

Daniel Scioli volvió a ofrecer material para los chistes sobre su capacidad de adaptación. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Javier Milei publicó una foto con Flavio Bolsonaro y lo felicitó por imponerse en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. En X, la respuesta fue sacar del archivo sus imágenes y elogios a Lula da Silva, el adversario del homenajeado.

“Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta”, escribió. El mensaje incluyó un saludo al pueblo brasileño por la jornada democrática. El hijo de Jair Bolsonaro quedó primero, pero todavía deberá enfrentar a Lula en el balotaje del 25 de octubre. La foto fue un festejo anticipado de la afinidad política, no la celebración de un presidente electo.

Las redes encontraron una comparación servida. Mariano Obarrio ironizó sobre la imagen con Lula que Scioli habría tenido preparada si el resultado era otro. Otros usuarios armaron contrastes entre sus distintas compañías políticas. Desde el peronismo, Mayra Mendoza resumió el reproche en tres palabras: “No más Sciolis”. El blanco de las bromas fue su facilidad para cambiar de alineamiento.

La cercanía con Lula tiene historia. En septiembre de 2015, cuando Scioli era gobernador bonaerense y candidato presidencial del Frente para la Victoria, compartió con el dirigente brasileño y Cristina Kirchner la inauguración de una Unidad de Pronta Atención en José C. Paz. El centro recibió el nombre de Lula, que acompañó al postulante en plena campaña.

Scioli también celebró la liberación del líder del PT en 2019 y lo felicitó por su triunfo electoral de 2022. Después, como embajador en Brasil durante el gobierno de Alberto Fernández, mantuvo el vínculo con el mandatario. Las imágenes que reaparecieron pertenecen a esa trayectoria previa: no fueron tomadas para contestar al nuevo posteo.

El giro ya había tenido una escala argentina. Vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador y candidato del kirchnerismo, Scioli pasó de la gestión de Fernández al gabinete de Milei en 2024. Ahora su saludo a Bolsonaro coincide con el respaldo del Presidente al candidato brasileño. El archivo convirtió ese gesto en otro capítulo de su recorrido entre gobiernos de distinto signo.

El contraste entre las dos fotos volvió a poner su pragmatismo bajo la lupa.

En Brasil aún falta votar otra vez. En las redes argentinas, en cambio, el veredicto humorístico llegó rápido: cambian los aliados, pero Scioli siempre encuentra lugar en la foto.