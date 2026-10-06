Milei Bros: el videojuego donde ponen presa a Cristina Kirchner

"Parece un juego, pero es realidad. Gracias a Javier Milei y su equipo mejoramos la Argentina", fue el mensaje final del reel compartido por el presidente en sus redes sociales. Con una animación en IA volvió a recurrir a la estética de los videojuegos para difundir un mensaje político en sus redes sociales y esta vez eligió como referencia a la popular saga Super Mario Bros.

El Jefe de Estado publicó el lunes 5 de octubre un video de animación en el que aparece representado como un personaje de videojuego junto con su hermana, Karina Milei, en una historia que presenta al oficialismo como protagonista de una batalla contra distintos enemigos asociados, según la propia narrativa audiovisual, con “la Argentina del pasado”. El material fue compartido desde la cuenta personal de Instagram del mandatario y rápidamente comenzó por la particular combinación entre estética gamer, propaganda política y representación caricaturesca de figuras de la política argentina.

En lugar de Mario y Luigi, los personajes centrales son versiones animadas de Javier Milei y Karina Milei, quienes avanzan dentro de un escenario virtual y deben enfrentarse a diferentes obstáculos. De esta manera, el video transforma la disputa política en una suerte de videojuego en el que el Presidente aparece como el personaje principal y su hermana ocupa un lugar central en la aventura. En la producción, los enemigos representan aquello que el discurso oficialista identifica como problemas heredados o estructuras vinculadas con la Argentina anterior al gobierno libertario. Entre ellos aparecen referencias a la inflación y a Cristina Fernández de Kirchner, convertidas en adversarios dentro de la lógica del videojuego.

Por supuesto, la particularidad del recurso elegido no es nueva dentro de la comunicación política de Milei. El líder libertario ya había utilizado en otras oportunidades piezas audiovisuales realizadas con inteligencia artificial o animación para construir relatos sobre su gestión. En abril de 2026, por ejemplo, había difundido un corto con estética de Supercampeones, en el que aparecía como arquero de la Selección argentina y enfrentaba simbólicamente a la inflación, el gasto público, la pobreza, el cepo cambiario, las barrabravas y la delincuencia.

De esta forma, el video simplifica el conflicto político y económico mediante una estructura narrativa binaria: el protagonista avanza, mientras los enemigos intentan impedir que llegue al objetivo. En el relato, Karina Milei ocupa además un lugar destacado dentro de la representación. La secretaria general de la Presidencia no aparece simplemente como un personaje secundario sino como acompañante de Javier Milei en la aventura. La decisión resulta particularmente significativa por el lugar que ocupa en la estructura política del Gobierno y por la centralidad que el propio Presidente le asigna públicamente.

El recurso también puede leerse dentro de una estrategia de comunicación que busca abandonar deliberadamente los códigos tradicionales de la publicidad gubernamental. En lugar de utilizar imágenes institucionales, discursos, gráficos económicos o registros de actos oficiales, el mensaje se presenta como una pieza de entretenimiento. El Presidente aparece convertido en un personaje virtual y la política adquiere la estructura de un juego: hay protagonistas, enemigos, obstáculos y una meta que debe alcanzarse. Esa modalidad permite que el contenido circule con mayor facilidad por plataformas sociales y llegue a públicos acostumbrados a consumir videos breves, memes, animaciones y referencias de la cultura popular.