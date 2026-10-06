Las redes polemizan sobre la escalada escatológica de Milei: "mierdas" y "soretes"

Una recorrida por la cuenta de Javier Milei en X alcanzó para convertir su vocabulario en tema de discusión. El 4 de octubre, Marian Herrera publicó un video que muestra el desplazamiento por los posteos presidenciales: entre ataques reiterados a periodistas aparecen las expresiones “mierda humana” y “soretes”. La secuencia deja a la vista la reiteración del recurso.

Herrera resumió el recorrido como una lista de agravios interrumpida por una felicitación a la Iglesia Católica. El contraste también aparece en el registro: en medio de las descalificaciones, Milei dedica un mensaje a San Francisco de Asís, al Papa y a Giorgia Meloni. La convivencia de ambos tonos sostiene la ironía del posteo, que termina con la frase “Era una mango loco menos”.

El video reúne publicaciones en las que el Presidente amplifica críticas a figuras de La Nación y agrega sus propios insultos. Se ve, por ejemplo, “Desenmascarando soretes” al compartir un mensaje de Santiago Caputo referido a Carlos Pagni. La escatología funciona como una etiqueta para desacreditar al interlocutor.

Las respuestas visibles al posteo incluyen burlas y cuestionamientos al lenguaje presidencial. Un usuario alude a los pañales; otro contrasta el trato hacia Milei con la atención que reciben los escándalos de Juan Grabois. Pero muestran cómo los mensajes oficiales se convierten en material de discusión y sátira.

La polémica tiene, además, un registro institucional. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) informó que contabilizó doce ataques a la libertad de expresión protagonizados por Milei en los primeros cinco días de octubre. Su relevamiento incluye agravios contra Maru Duffard, Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Luis Novaresio y la propia organización.

FOPEA advirtió que la frecuencia y la virulencia exceden una disputa puntual. También señaló la participación de funcionarios en los cuestionamientos y sostuvo que el poder estatal amplifica el efecto intimidatorio de los insultos, incluido el hostigamiento de terceros en redes. La entidad pidió al Presidente y a su equipo abandonar el agravio como herramienta de comunicación.

El montaje de Herrera condensa ese problema en pocos segundos: el insulto deja de parecer un exabrupto aislado cuando se observa la sucesión. Entre la burla digital y el reclamo de los periodistas, la discusión vuelve sobre el mismo punto: qué conversación pública construye un Presidente que responde a la crítica con descalificaciones personales.