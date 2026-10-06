Luis Caputo explicó por qué la visita del Papa afecta la economía

Luis Caputo sumó una referencia a su defensa del rumbo económico: la visita del Papa. En una entrevista en La Misa, el streaming de Carajo, el ministro sostuvo que un acontecimiento de ese tipo puede reducir los días hábiles y alterar las mediciones mensuales de actividad. Lo incluyó entre los factores que, según su diagnóstico, agregan volatilidad a las estadísticas.

“Ahora viene el Papa”, señaló, y planteó que podría haber menos jornadas laborables. Enumeró los paros y el Mundial como ejemplos de episodios que modifican el ritmo habitual de la economía. Su argumento apuntó a distinguir esos movimientos puntuales de la trayectoria de fondo que el Gobierno reivindica. La alusión al pontífice fue prospectiva: habló de una visita por venir.

El blanco de sus cuestionamientos fue el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desestacionalizado. “No refleja la realidad”, afirmó. Para Caputo, las oscilaciones de esa serie están atravesadas por cambios estructurales y circunstancias excepcionales que dificultan interpretar qué ocurre con la producción.

Por eso, propuso concentrarse en la tendencia-ciclo, una medición que suaviza las fluctuaciones. Según afirmó, ese indicador acumuló 29 meses de crecimiento. Sin embargo, admitió que la expansión perdió velocidad y ubicó el ritmo en torno al 0,2% mensual. La defensa del programa convivió así con el reconocimiento de una desaceleración.

El contexto permite entender la discusión: en julio, el EMAE cayó 2,9% respecto de junio en la serie desestacionalizada y 1,4% frente al mismo mes de 2025. Esos retrocesos pusieron bajo presión el diagnóstico oficial. La preferencia del ministro por otro indicador no elimina las caídas informadas: las dos series ofrecen lecturas distintas de la actividad.

La diferencia estadística tiene una base técnica. La desestacionalización busca quitar patrones que se repiten a lo largo del año; la tendencia-ciclo también atenúa movimientos irregulares. El INDEC explica que episodios como huelgas o inundaciones pueden introducir variaciones y recomienda considerar ambas herramientas para interpretar el panorama.

Caputo anticipó una recuperación apoyada en inversiones, obras viales y proyectos del RIGI. Pero su mención al Papa dejó una precisión necesaria: vinculó la visita con posibles cambios del calendario laboral, sin presentar una estimación de cuánto afectaría a la economía. El efecto quedó planteado como una posibilidad, no como un impacto cuantificado.