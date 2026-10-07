Las peores frases del vocero Ravier, además de la comparación entre Milei y Messi

Adrián Ravier volvió a convertir una respuesta en un elogio a su jefe. El 6 de octubre, consultado por el liderazgo y los modales de Lionel Messi, sostuvo: “Messi es un ejemplo para todos nosotros como lo es también Javier Milei”. La equiparación entre el capitán y el Presidente sumó un capítulo a un archivo de declaraciones que llevaron al vocero a explicar sus propias palabras.

Gas. En su primera conferencia, al defender la actualización de tarifas, describió cómo el precio podía modificar el consumo: “ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”. El ejemplo trasladó el ajuste al abrigo de las familias. Después, en Radio Mitre, admitió que había sido una expresión poco feliz y sostuvo que el Gobierno cuidaba a los más humildes.

Deudas. El 14 de julio, ante una consulta sobre morosidad, atribuyó parte del problema a quienes tomaban crédito: “A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”. Lo presentó como un aprendizaje después de años de escasez de préstamos. También reconoció preocupación y mencionó las opciones de refinanciación de los bancos. El foco quedó puesto en la administración doméstica.

Malvinas. El 18 de julio escribió en X: “Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”. Defendía la vía diplomática y sostenía que una Argentina próspera tendría más posibilidades de avanzar en el reclamo. Tres días después negó haber calificado así al país y responsabilizó a los medios por la interpretación. Explicó que había formulado un condicional. La aclaración no borró el arranque de su publicación.

Dólar. El 23 de julio, en el streaming Carajo, admitió que era “una posibilidad” que la cotización llegara a $1700 o $1800 en los meses siguientes. El comentario generó malestar en la Casa Rosada. Su entorno sostuvo que había sido sacado de contexto: buscaba descartar un escenario disruptivo. La hipótesis de un economista había salido de la boca del portavoz oficial. El episodio mostró los riesgos de confundir análisis y comunicación del Ejecutivo.

Periodistas. En la misma conferencia en que comparó a Milei con Messi, defendió las respuestas del mandatario a la prensa: “Milei pone un costo al periodista que opera, que miente sistemáticamente”. Para Ravier, esa conducta no afecta la libertad de expresión. Su argumento vuelve a colocar al Gobierno en el lugar de quien decide qué crítica es legítima y cuál merece una represalia.