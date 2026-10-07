Encuesta: ni Milei ni Kicillof superan el 30 por ciento de voto seguro

Javier Milei y Axel Kicillof recuperan terreno, pero sus apoyos más firmes siguen por debajo del 30%. El Monitor de Opinión Pública de Zentrix, difundido por La Tecla, ubica al Presidente en 28,3% de voto seguro y al gobernador bonaerense en 27,1%. Ambos crecen respecto de agosto: 1,8 y 1,2 puntos, respectivamente. La medición reunió 1.438 casos nacionales entre el 22 y el 30 de septiembre.

El cuestionario fue autoadministrado en línea y consultó a habitantes de todo el país sobre sus preferencias políticas.

La diferencia aparece entre quienes todavía podrían elegirlos. Milei suma un 9% de respaldo posible; Kicillof, un 20,7%. Al agregar ese segmento al voto seguro, los potenciales llegan a 37,3% y 47,8%. Son adhesiones condicionales: no equivalen a votos confirmados ni anticipan el resultado de las presidenciales de 2027. El gobernador tiene más espacio para crecer, aunque debe convertir esa disponibilidad en apoyo efectivo.

El rechazo impone otro límite. Un 59,3% afirma que jamás votaría a Milei y un 50,4% descarta a Kicillof. La cercanía de sus pisos convive, así, con perspectivas de expansión distintas. Para ambos, la disputa pasa por atraer a quienes aún no les cerraron la puerta.

La mejora presidencial tampoco supone una caída del malestar. La aprobación de su gestión trepa al 35,2%, tres puntos más que en agosto, pero la desaprobación también sube y alcanza el 56,8%. Se achica el grupo de indecisos: del 13,3% al 8,1%. El saldo sigue siendo negativo. Kicillof, en tanto, registra 38,2% de imagen positiva y 53,6% de negativa.

Los respaldos tienen perfiles diferentes. Milei alcanza una aprobación del 58,8% en la clase alta y del 19,8% en la baja. Kicillof obtiene su mejor imagen entre los sectores de menores ingresos, con 49,3%, y apenas 17,4% entre los de mayores recursos. El contraste social atraviesa la competencia política.

El escenario económico ayuda a explicar las dificultades para ampliar apoyos. El 57,4% mira con pesimismo el futuro del país. Los ingresos y salarios encabezan las preocupaciones, con 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica, con 49,8%. Además, el 81,8% considera que su salario no le gana a la inflación.

La encuesta deja una disputa abierta: la recuperación de ambos dirigentes todavía no asegura mayorías. Con bases de tamaño similar, el desafío hacia 2027 consiste en transformar la posibilidad de voto en una decisión. Allí se jugará la distancia entre conservar un núcleo propio y construir una coalición electoral más amplia.