Las redes se burlan de Jorge Asís por su pronóstico sobre Lula y Bolsonaro

El archivo volvió a jugarle una mala pasada a Jorge Asís. Un fragmento de su análisis sobre las elecciones brasileñas circuló en X acompañado de burlas: el escritor había anticipado una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y contemplado que pudiera resolverse en primera vuelta. El resultado dejó a Flávio Bolsonaro al frente y convirtió aquella intervención en material para las cargadas.

La cuenta Empalados difundió el recorte y ubicó la conversación con Nancy Pazos en C5N el viernes 2 de octubre, dos días antes de la votación. “Yo creo que gana Lula... y tal vez en primera vuelta”, fue la frase que destacó. Asís también había planteado que el avance de la derecha en Brasil encontraría un freno.

El comentario del perfil resumió el tono de la reacción: aseguró que el analista “lo mufó” a Lula y remató con “la máquina de humo lo hizo de nuevo”. Las risas escritas y las respuestas irónicas desplazaron el debate sobre Brasil hacia la puntería del pronosticador. La chicana consistía en presentar su confianza como una señal para esperar el resultado contrario.

Los datos oficiales permiten precisar el alcance del tropiezo. Según el Tribunal Superior Electoral, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% y Lula el 45,16%. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para ganar sin segunda vuelta. La presidencia se definirá el 25 de octubre: el dirigente del PT conserva sus posibilidades, aunque no se cumplió la hipótesis de una victoria suya en la primera ronda.

Bolsonaro, en este caso, es Flávio, senador e hijo del expresidente Jair. La diferencia importa en una discusión atravesada por apellidos conocidos y mensajes que celebran el escrutinio como si la competencia ya hubiera terminado. El recorte cuestiona una previsión; el resultado definitivo todavía está pendiente.

La fama de Asís de pifiar pronósticos tiene antecedentes que alimentan esas bromas. En junio de 2023 afirmó: “Si Patricia Bullrich le gana a Rodríguez Larreta, el próximo presidente es Sergio Massa”. Bullrich ganó la interna de Juntos por el Cambio, pero quien llegó a la Casa Rosada fue Javier Milei. En aquella entrevista con Infobae, el escritor había presentado la frase como punto de partida para una interpretación política.

Ese contraste entre afirmaciones contundentes y desenlaces distintos vuelve atractivo el archivo para sus críticos. Esta vez, la discusión electoral brasileña le dio una nueva ocasión a la burla: mientras Lula prepara el balotaje, Asís enfrenta el examen de sus propias palabras en la televisión.