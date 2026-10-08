Por qué Milei está tan obsesionado con suspender las PASO

Detrás del intento del Gobierno por suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hay una lógica mucho más maquiavélica que la de ahorrarse, en plan motosierra, los cuantiosos fondos públicos que se necesitan para esa elección. Es que la intención no es evitarse un gasto, sino sacarle al resto de la política el único recurso institucional que hoy tiene para ordenarse: son esas internas las que definirán los liderazgos que puedan oponérsele al experimento libertario en el 2027.

La foto de Milei y su hermana Karina con los gobernadores en París apunta en esa dirección: garantizarse el apoyo de los caciques del interior para conseguir en el Senado las 37 voluntades necesarias para terminar con las PASO. Creen que están cerca de ese número, pero el poroteo recién empieza.

¿Por qué las primarias son una trampa para el Presidente? Porque, por un lado, le permiten a la oposición peronista definir quién será el challenger de Milei, si Axel Kicillof o algún candidato de último momento que surja del espacio de Cristina Kirchner, quien se emperra en no darle luz verde al gobernador. Gane quien gane esa pelea, saldría fortalecido. Sin las PASO, sin embargo, la interna se vuelve infinita y desgastante.

Pero las primarias también habilitarían un debate en el seno del oficialismo, donde Patricia Bullrich y su eterno sueño presidencial quieren encabezar una versión moderada del actual modelo, algo así como mileísmo de buenos modales. Las PASO, si ella se anima, le darían una oportunidad de oro para discutirle la jefatura a Milei. No por nada fue Bullrich la que semanas atrás avisó, para desconcierto del Gobierno, que aún “no están los votos” en el Congreso para derogarlas. Un comentario que al Presidente le revolvió el estómago.