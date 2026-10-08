El fallo judicial que tranquilizó a "Chiqui" Tapia a horas de la despedida de Messi

La Justicia le dio una noticia favorable a Claudio “Chiqui” Tapia pocas horas antes de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Monumental. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo del fiscal Mario Villar para llevar a los tribunales de Comodoro Py la investigación por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, uno de los principales hombres de confianza del presidente de la entidad.

De esta manera, en el mismo día que el conjunto albiceleste despedía a su reconocido capitán en el encuentro contra la selección de Benín, se anotició que el expediente continuará tramitándose en la jurisdicción de Pilar/Campana, una decisión que, en los hechos, representa un alivio para la conducción de la AFA en medio de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y la eventual utilización de testaferros.

El fallo fue firmado por los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar. Los magistrados rechazaron por cuestiones procesales el recurso presentado por Villar, quien buscaba que el expediente volviera al fuero federal porteño y pretendía mantener abierta la posibilidad de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. Según surge de la resolución, los camaristas entendieron que el planteo no podía prosperar porque no existía una sentencia definitiva ni una decisión que negara el carácter federal del expediente.

La resolución constituye el último capítulo de una disputa de competencia que lleva varios meses. La causa se inició a partir de una denuncia presentada a fines de 2025 y tiene como eje una lujosa propiedad situada en Villa Rosa, partido de Pilar, que la investigación judicial vincula con el tesorero de la AFA. El inmueble cuenta con importantes dimensiones y distintas instalaciones de alto valor, entre ellas piscina, canchas y helipuerto. La hipótesis de los denunciantes apunta a determinar si la propiedad fue adquirida mediante fondos de origen ilícito y colocada a nombre de terceros para ocultar a su verdadero beneficiario.

La discusión sobre el juez competente tuvo varios giros durante 2026. En mayo, Casación había dejado sin efecto una resolución que había enviado el expediente al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y ordenado que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico definiera nuevamente qué fuero debía intervenir. ( Posteriormente, el expediente volvió a quedar relacionado con el juzgado de Campana y finalmente la causa siguió ese camino jurisdiccional.

La decisión conocida justo antes del último partido de Messi con la camiseta argentina tuvo así una lectura política inevitable. Tapia llegaba al homenaje del capitán en el Monumental con una causa judicial sensible todavía abierta, pero con una definición que evitaba, al menos por ahora, que la investigación fuera trasladada a Comodoro Py. Sin embargo, el expediente no fue cerrado ni implica una declaración de inocencia para Tapia o Toviggino.

El contexto hizo todavía más llamativa la resolución. Mientras en los tribunales se discutía el futuro de la investigación, en el Monumental se preparaba la despedida de Lionel Messi, que finalmente disputó su último partido con la Selección ante Benín. Argentina ganó 3-0 y el capitán convirtió uno de los goles de la noche, en una jornada cargada de homenajes y emoción. Messi, de 39 años y después de 21 años con la camiseta argentina, cerró su recorrido con la Albiceleste como máximo referente histórico, con 208 partidos y 126 goles, además de los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La fiesta, sin embargo, terminó con un inesperado papelón. Después del partido se esperaba un espectacular show de drones sobre el Monumental para homenajear al capitán, pero antes de que aparecieran las imágenes de Messi en el cielo, los dispositivos formaron el logo de un patrocinador del espectáculo. La aparición publicitaria generó silbidos de los más de 85.000 espectadores y rápidamente se convirtió en uno de los principales temas de conversación en las redes sociales.

A eso se sumó otro error que alimentó todavía más los memes: una de las representaciones aéreas mostró a Messi pateando una pelota con la pierna derecha, cuando su característica histórica es precisamente su zurda. Una noche pensada para quedar exclusivamente asociada a la emoción por la despedida del mejor jugador argentino de todos los tiempos terminó también marcada por un insólito error tecnológico y por una publicidad que, para buena parte del público, desentonó con el homenaje. A todo esto, el presidente de la AFA tuvo una jornada más que satisfactoria en el terreno judicial, por el momento.