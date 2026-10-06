Mauricio Macri y Lola Teuly, los invitados estrella de la gala de Casa FOA

Barracas tuvo su gran noche deco. La inauguración de Casa FOA 2026 convirtió al Palacio Molina, la antigua sede de Alpargatas levantada en 1885, en el punto de encuentro de la temporada. Y la pareja que se robó todas las miradas no fue de arquitectos ni de interioristas: Mauricio Macri llegó de la mano de su novia, Lola Teuly.

La elección no fue casual. Teuly juega de local en este mundo: está al frente de Qi Rugs, una firma de alfombras de diseño, y se movió entre los espacios con la soltura de quien conoce cada textura. Eligió un total black con la espalda al descubierto, sobrio y efectivo, mientras el expresidente acompañaba con perfil bajo y sonrisa de ocasión. Juntos recorrieron los ambientes y posaron para las cámaras, en una de sus apariciones públicas más comentadas. Lejos del atril y de la rosca partidaria, el líder del PRO eligió una vidriera distinta: la del diseño, donde su novia tiene nombre propio.

El cóctel del 30 de septiembre reunió una galería de caras conocidas. Marcela Tinayre apostó por un look navy; Graciela Alfano y Flavia Palmiero se pasearon entre los livings intervenidos; Ginette Reynal compartió charla con Clara Ibarguren. Elena Roger llegó con Mariano Torre, y Flor de la V con Fabián Medina Flores. También dijeron presente Agostina Barbagelata y Joaquín Rozas, Mónica Gutiérrez, Grace Gold, Eleonora Molina y Lis Bonari Banzer, además del trío que formaron Mina Agostini, Naná Gallardo y Lina Camel, y de Eduardo Celasco con Flor Fiorini. Federico Biaggini y Paz Caradonti completaron la foto junto a Grace Gold. Por el lado de la moda, Benito Fernández posó junto a Juan Blas Fernández, gerente general de la muestra, el anfitrión que se multiplicó toda la noche.

Pero la verdadera estrella era el edificio. Durante décadas, el Palacio Molina fue nervio y músculo de la Argentina industrial. Hoy atraviesa una reconversión a cargo de GES Desarrollos, con el arquitecto Fernando Barenboim al frente, el mismo que transformó el Molina Ciudad en la vereda de enfrente. Casa FOA llega justo en ese momento bisagra, cuando los muros todavía conservan la memoria fabril y empiezan a imaginar su vida de lofts y espacios gastronómicos.

La consigna de esta edición, la número 42 en 41 años de historia, es "Alquimia": transformar el patrimonio industrial a través del diseño contemporáneo. Son 42 espacios intervenidos sobre 5.700 metros cuadrados, donde arquitectos, interioristas, paisajistas y artistas proponen nuevas formas de habitar. La muestra integra además el calendario oficial del Mes del Diseño y la Arquitectura porteño.

El jurado ya dio su veredicto. La Medalla de Plata quedó para el Espacio 21, Biblioteca by Faplac, de Estudio Nova y Mariano Canova. La primera mención fue para el Espacio 22, Estar, de Alan Stadlin, Emanuel Deve y Julián Laplacette, y la segunda para la Oficina de Diseño del Espacio 19, firmada por Pia Magri y Rubén Valdemarín.

Entre los que recorrían con ojo técnico se vio a Álvaro García Resta, integrante del jurado, junto a la expositora Inés Muzzio y su marido, Carlos Firpo, además de María Cavalleri y Pilar Lopardo. Las conversaciones saltaban de las terminaciones en hierro a los rumores de pasillo, en ese cruce entre negocios, diseño y vida social que solo FOA sabe producir.

Como cada año, la recaudación beneficia a la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán. La muestra puede visitarse hasta el 1 de noviembre, todos los días de 12 a 20, en Av. Regimiento de Patricios 1053.