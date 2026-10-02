Telefe y Masterchef: en busca del rating perdido

Telefe encendió nuevamente las cocinas de “MasterChef Celebrity” con la misión concreta de recuperar el rating que perdió después del desgaste de “Gran Hermano: Generación Dorada” y del derrumbe de “Popstars”.



El reality gastronómico regresó con Wanda Nara al frente, Maru Botana como nueva integrante del jurado y 24 figuras dispuestas a convertir sus limitaciones culinarias, sus egos y sus diferencias en materia televisiva. El estreno superó los 14 puntos y, en sus primeras emisiones, confirmó que la señal encontró en sus hornallas el revitalizado tanque que necesitaba.



La jugada maestra llegó después de semanas de preocupación. “Gran Hermano” fue durante meses el principal sostén de Telefe, pero la "Generación Dorada" terminó con un promedio cercano a los 10 puntos, muy lejos de las cifras de temporadas anteriores. El cambio de reglas y las modificaciones en la dinámica del juego generaron cuestionamientos entre espectadores y periodistas y fueron erosionando la confianza en el formato.



Estrategia errónea. La respuesta inmediata fue “Popstars”, formato que brillara en su grilla 24 años atrás, pero el reality musical no consiguió transformarse en el relevo esperado. Después de un estreno prometedor, la audiencia fue cayendo hasta consolidarse alrededor de los 6 puntos y tocar los 4,2 el domingo 20 de septiembre. Ese día ocurrió, además, una escena simbólica, “Muerte en el Nilo”, la película emitida por ElTrece, marcó 4,3 y superó por una décima a Telefe. La señal mantuvo el liderazgo diario, pero el episodio expuso la pérdida de potencia de una programación que había construido durante años su fortaleza alrededor de los grandes realities.



El problema de "Popstars" excede la planilla de rating. El formato no consiguió definir con claridad a qué espectador hablarle. Nicolás Vázquez demostró ser un conductor sólido, pero la composición del jurado terminó siendo cuestionada incluso dentro del entorno de la producción. Desde los pasillos del canal reconocen que Nicolás Vázquez logró afirmarse como conductor, pero el jurado no produjo el efecto esperado. Nicki Nicole y Ángela Torres tienen fuerte presencia en redes, aunque esa popularidad no logró traducirse en audiencia televisiva. A su vez, su tercer jurado, el mexicano Charlie García, tampoco logró instalarse como una figura reconocible. Faltó una personalidad transversal como Abel Pintos o El Puma Rodriguez, que brillan en "Es mi sueño" por ElTrece.



Tampoco funcionó el streaming “Mucho más Popstars”, con Julieta Poggio y La Reini. Las conductoras evidenciaron desconocimiento en muchas ocasiones sobre participantes que avanzaban en la competencia. El episodio en que Poggio no reconoció a Marcela Morelo, estrella invitada a una gala. expuso tales inconsistencias y desinteligencias en la producción.



A eso, se sumó Martín Cirio, cuyo rol de coach espiritual nunca terminó de integrarse. Su perfil de influencer no terminó de conquistar a la televisión abierta y el público adulto no pareció generar empatía con su participación.



La producción intentó corregir el rumbo recuperando por una emisión a las Bandana y al jurado original, pero sin resultado. Telefe decidió entonces adelantar "MasterChef Celebrity", una marca reconocible y con una mecánica mucho más inmediata. Desafíos, cocinas, devoluciones, errores, delantales grises, balcón y eliminación. No hacía falta explicar demasiado, el espectador conoce el juego y lo disfruta.



Fórmula probada. La nueva edición prescinde de Donato de Santis y suma a Maru Botana junto a Germán Martitegui y Damián Betular. Wanda Nara vuelve a conducir y se ubica en el centro de una puesta que busca combinar competencia culinaria con humor y conflicto.

El elenco responde a una lógica de atacar todos los frentes posibles: Luck Ra, Lizy Tagliani, Alejandro Lerner y Elizabeth Vernaci comparten la cocina con Diego Ramos, llegado de la TV Pública; Edith Hermida, de Canal 9; y Rocío Robles, proveniente de ElTrece y pareja de Adrián Suar. También están Campi, Grego Rossello, Hernán Coronel (cantante de Mala fama), Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Morena Beltrán, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Sebastián Presta, Mike Amigorena, Nazareno Casero, Marta Fort, Paula Trápani y China Ansa.



La diversidad del casting ya produce conversación mediática. Y antes de cocinar aparecieron las primeras chicanas. Hernán Coronel advirtió que había “gente rara” entre sus compañeros; Hermida buscó complicidad con Wanda y varios participantes admitieron sus nervios; Luck Ra prometió no llorar tanto como en su participación anterior. Pero la primera pelea llegó entre La China Ansa y La Negra Vernaci, obligadas a cocinar juntas en el primer programa. Ambas reconocieron que tuvieron diferencias porque pretendían resolver la consigna de maneras opuestas. “Arrancamos mal, terminamos bien”, resumió Ansa.



La tensión continuó durante la devolución del plato. Vernaci tuvo un cruce con Martitegui, que debió frenarla y marcarle que aquello no era un estudio de radio. La locutora respondió sin filtro y el intercambio terminó convirtiéndose en uno de los primeros momentos virales del ciclo. También hubo caos en la cocinas con Marta Fort, que sufrió un accidente durante su primera jornada y Martitegui llamó la atención por el desorden generado por Rocío Robles. Pequeñas escenas que cumplen una función decisiva: que los participantes potencien la personalidad y su capacidad de generar conflicto y sobre todo que se hagan virales para la presencia en redes.



El rating acompañó con creces. El debut del lunes 28 de septiembre tuvo un pico de 14,5 puntos y lideró con comodidad su franja, mientras que en la segunda emisión volvió a superar los 14 puntos, con picos de 14,7. El contraste con el anémico promedio de 10 puntos de “Gran Hermano” en su tramo final y los 4 de “Popstars” explica la urgencia con la que Telefe terminó moviendo sus piezas.

Ahora Telefe tiene el desafío de sostener la recuperación. Wanda Nara, su triunvirato de chefs y los 24 famosos consiguieron en tan solo 48 horas lo que la señal necesitaba después de dos apuestas que no rindieron como se esperaba, pero la gerencia deberá decidir qué hacer con “Popstars”: si lo levanta, lo cambia de horario o reduce cada vez más su espacio al aire hasta llegar a su final, con la banda pronta para salir a los escenarios. Por ahora, las cocinas volvieron a ser el lugar donde la señal encontró una respuesta.