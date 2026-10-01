Agustín Laje contra la comunidad gay: "Su mejor insulto es decirte que sos uno de ellos"

En la plataforma X, Make Argentina Gay Again es un usuario de activismo LGTIBQ+ que utiliza el humor en temáticas de género y diversidad dentro del ámbito social y político. En un reciente posteo, la cuenta apuntó contra Agustín Laje tras su cruce mediático contra la conductora televisiva Flor de La Ve en La Nación+. "Afirman que reconocido militante anti lgtibq+ Agustín Laje mantenía encuentros sexuales con otros hombres por grindr", tuiteó el internauta junto con una imagen del intelectual ultraconservador y el logo de la red social de citas masculinas.

Inmediatamente, el escritor de "La batalla cultural: Una teoría política para la Nueva Derecha" compartió la publicación y respondió: "Imagínense qué feo debe sentirse ser esta gente, que su mejor insulto es decirte que sos uno de ellos". De esta manera, el provocador mensaje se circunscribe en el constante ida y vuuelta que Laje viene manteniendo en las últimas semanas con referentes y activistas en favor de la diversidad sexual..

Hace unos días, Laje criticó la defensa que hizo Flor de La Ve a la jueza Laura de Marinis del Fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de CABA. En sus declaraciones mediáticas, el intelectual mileísta cuestionó a las celebridades que estuvieron en favor de la postura de la magistrada que había dictaminado la inconstitucionalidad de la Ley Penal Juvenil. "Viven en un barrio cerrado, se mueven en ambientes seguros, a veces tienen guardias privados, choferes y demás, no digo que sea el caso de él", disparó el escritor negando la condición de mujer trans de la presentadora de El Nueve.

"Son de manual estos libertarios. Ahora el carancho de Agustín Laje se prende de la polémica para correr el eje y distraer de los datos de la realidad. Cuando los números del Gobierno incomodan, siempre necesitan un enemigo. Y conmigo pierden el tiempo: si piensan que me ofenden tratándome de varón, se equivocan. A esta altura de mi vida, ¿de verdad creen que eso puede lastimarme? Busquen otra cosa. Yo voy a seguir hablando de lo que importa y cuestionando lo que callan", tuiteó Flor de la Ve en su cuenta personal de X respondiendo los dichos del presidente de la libertaria Fundación Faro.

Por supuesto, el intelectual libertario siguió el cruce en redes sociales y sostuvo: "El dato más duro de la realidad es no sos mujer. Abrazo". El mensaje fue muy cuestionado por otros usuarios de X que señalaron que la postura del escritor era discriminadora y faltaba el respeto. La pelea tuitera entre ambos referentes de extremos opuestos ideológicos era algo esperable desde hace tiempo. Florencia de la Ve se ha consolidado como una de las figuras públicas más identificadas con las posiciones progresistas en diversidad sexual, igualdad de género y ampliación de derechos civiles.

Del otro extremo ideológico, el politólogo cordobés ha defendido públicamente su oposición a la legalización del aborto, su rechazo a la eutanasia y sus cuestionamientos a la Educación Sexual Integral tal como se implementa en el país, al considerar que incorpora contenidos ideológicos. Su producción intelectual gira alrededor de la llamada “batalla cultural”, concepto con el que plantea que existe una disputa entre las ideas de la nueva derecha y el progresismo en ámbitos como la educación, los medios, la cultura y las universidades.