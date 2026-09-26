El mapa del delito en el Conurbano: quiénes mejoran y quiénes no

El Conurbano no vive la inseguridad de la misma manera. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2025 el promedio de los 24 partidos del Gran Buenos Aires fue de 2.378 delitos cada 100.000 habitantes: 12 municipios quedaron por debajo de esa marca y 12 la superaron. Entre el mejor y el peor ubicado hay casi el doble de hechos: Vicente López registró 1.765 y Ezeiza, 3.233.

El relevamiento contempla delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, incluidas las amenazas; contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños; y delitos vinculados a estupefacientes. Excluye, entre otros, los delitos culposos, como los siniestros viales, y las contravenciones.

El otro termómetro es el de los motochorros. Según la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense, en lo que va de 2026 esos robos crecieron un 23,5% en la Provincia, al pasar de 15.322 a 18.929 casos. Sin embargo, cinco distritos del Conurbano lograron bajarlos: Vicente López (-32,8%), Hurlingham (-26,5%), Tres de Febrero (-24,1%), Malvinas Argentinas (-21,7%) y San Miguel (-19,7%).

Vicente López encabeza ambas mediciones. La gestión de Soledad Martínez puso en marcha la central ESCUDO, que monitorea en tiempo real más de 2.600 cámaras, amplió el uso de inteligencia artificial con un sistema de detección de motochorros, sumó armas Byrna de munición no letal para la Patrulla Municipal y llegó a 204 Puntos Seguros. Además levantó el Muro Digital, que vigila con cámaras y lectoras de patentes los accesos desde la Ciudad, San Martín y San Isidro. En el período medido, los casos de motochorros pasaron de 58 a 39, mientras las detenciones vinculadas a esa modalidad crecieron un 133,3% interanual, contra el 17,9% provincial.

Merlo quedó segundo en la tasa general, con 1.946 delitos cada 100.000 habitantes. El municipio de Gustavo Menéndez apuesta a su Centro de Monitoreo, que visualiza más de 6.500 cámaras, a una flota de 150 móviles del Programa de Protección Ciudadana y a la articulación con la Policía. Esas imágenes fueron clave en agosto para reconstruir la fuga y detener a los acusados del crimen de un policía de la Ciudad en Libertad.

Hurlingham es el caso más parejo: tercero en la tasa general, con 1.951, y segundo en la baja de motochorros. El distrito tiene más de 1.000 cámaras y domos conectados las 24 horas a su Centro de Operaciones y Monitoreo, 558 alarmas vecinales, las aplicaciones Hurlingham Segura, Comercios Seguros y Escuelas Seguras, que conectan a vecinos, comerciantes y directivos con los operadores, y un Anillo Digital que controla cada patente que entra y sale con 32 cámaras lectoras.

San Miguel también aparece en las dos listas: cuarto en la tasa, con 2.022, y quinto en la caída de motochorros. La gestión de Jaime Méndez combina una Policía Municipal con 95 patrullas, 2.050 cámaras en la vía pública, software de inteligencia artificial, lectoras de patentes en el anillo digital y 1.350 alarmas vecinales.

La Matanza, el distrito más poblado del país, completó el grupo de los cinco con menor tasa, con 2.093 hechos cada 100.000 habitantes, casi 300 por debajo del promedio del Conurbano. Debajo de la media también quedaron Florencio Varela (2.205), Tigre (2.207), San Fernando (2.210), Moreno (2.249), San Isidro (2.308), Quilmes (2.357) y Lomas de Zamora (2.366), aunque varios de ellos muy cerca del promedio.

Tres de Febrero muestra otra cara: su tasa general, de 2.422, supera levemente el promedio, pero logró la tercera mayor baja de motochorros. El municipio tiene 1.500 cámaras, un Centro de Operaciones y Monitoreo con 90 operadores y lectoras de patentes en 24 accesos al distrito. Algo similar ocurre en Malvinas Argentinas, con una tasa de 2.535 y una reducción de motochorros del 21,7%. La gestión de Leo Nardini acaba de presentar drones con inteligencia artificial y cámaras térmicas que se integrarán al Centro de Operaciones y Monitoreo y a las patrullas del distrito.

En el otro extremo, varios municipios vieron crecer los motochorros: San Fernando subió un 250%, aunque sobre una base baja, José C. Paz un 161,6%, Florencio Varela un 54,2%, Quilmes un 35,5%, Lanús un 32,8%, Esteban Echeverría un 28,7% y San Martín un 25,2%. En la tasa general, las cifras más altas fueron las de Ezeiza (3.233), Lanús (3.043) y Avellaneda (2.944), seguidas por General San Martín (2.886), Morón (2.841) y Esteban Echeverría (2.800).

por M.S.