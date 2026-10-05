Quién es el médico argentino que recibió un importante premio en Filadelfia

El médico argentino Ramiro Olleac recibió en Filadelfia un importante reconocimiento internacional por su trabajo en el campo de la neuroortopedia infantil, un logro que tuvo además una repercusión especial en la Argentina por el vínculo familiar que mantiene con la cocinera y conductora Jimena Monteverde, su hermana mayor. Olleac fue distinguido con el Premio Fred P. Sage 2026, otorgado por la American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) durante la 80ª reunión anual de la institución, realizada en Filadelfia. El reconocimiento distingue trabajos multimedia innovadores que presentan contenidos clínicos, científicos o educativos en formatos digitales.

El trabajo premiado se relaciona con la divulgación y enseñanza del análisis de la marcha, una herramienta particularmente importante para evaluar a niños con parálisis cerebral y otras enfermedades neuromusculares. Olleac desarrolló, junto con los médicos Jon Davids y Vedant Kulkarni, una plataforma educativa destinada a poner a disposición de profesionales material de formación sobre patología de la marcha, tutoriales para realizar análisis observacional y acceso a bibliografía científica. El objetivo es facilitar herramientas que permitan evaluar la marcha incluso en lugares donde no existen laboratorios especializados para realizar estudios instrumentados.

El reconocimiento no aparece aislado dentro de la trayectoria del médico argentino. Olleac trabaja en neuroortopedia pediátrica y desarrolla su actividad profesional en Tucumán, donde atiende a niños y jóvenes con afecciones neurológicas, trastornos de la marcha y deformidades vinculadas con diferentes patologías. Su formación y experiencia están vinculadas además con instituciones como el Hospital Británico y el Hospital Garrahan, y participa de proyectos internacionales relacionados con el análisis del movimiento y la atención de pacientes con discapacidad motriz.

Uno de los aspectos que explica la importancia del reconocimiento es precisamente la búsqueda de soluciones de bajo costo y fácilmente accesibles para el análisis de la marcha. El trabajo de Olleac se inscribe en una línea de investigación que procura utilizar tecnologías disponibles, como las cámaras de los teléfonos celulares, para obtener información clínica que tradicionalmente requería equipamiento mucho más sofisticado. En el sitio especializado Gait Analysis, Olleac aparece como uno de los profesionales responsables de desarrollar material sobre análisis observacional de la marcha mediante video vertical y herramientas móviles.

Su producción científica también incluye investigaciones publicadas en revistas internacionales. En 2025, Olleac participó como uno de los autores de un estudio publicado en el Journal of Pediatric Orthopaedics sobre el análisis de la marcha mediante video vertical para evaluar el movimiento de la pelvis y de los miembros inferiores en pacientes con enfermedades neuromusculares. El trabajo concluyó que esta metodología puede constituir una alternativa precisa y confiable para evaluar determinados movimientos en pacientes cuando no se dispone de un sistema tridimensional de análisis de marcha.

Durante la reunión anual de la AACPDM en Filadelfia, además del reconocimiento, Olleac presentó trabajos científicos vinculados con estas investigaciones. El programa oficial de la academia registra dos de sus presentaciones: una sobre el uso de video vertical para evaluar cambios en la rotación de la cadera en pacientes con parálisis cerebral y otra dedicada a validar una tecnología de escaneo 3D para medir la rotación femoral. Ambos trabajos forman parte de una línea de investigación orientada a mejorar la precisión de las evaluaciones y de los procedimientos quirúrgicos en pacientes pediátricos.

El premio también tuvo una particular repercusión en la televisión argentina porque Olleac es el hermano menor de Jimena Monteverde. La conductora de La Cocina Rebelde contó emocionada el reconocimiento durante su programa y mostró imágenes de su hermano recibiendo la distinción en Filadelfia. “Mi hermano en Filadelfia recibió el premio al mejor trabajo científico de la Academia Americana de Parálisis Cerebral”, explicó Monteverde, quien destacó además la relevancia internacional de la institución y el carácter científico del trabajo distinguido.

La historia profesional de Olleac también tiene un componente personal que ayuda a comprender su elección de especialidad. Durante sus años de estudiante universitario comenzó a trabajar con niños con discapacidad en una pileta, ayudándolos y enseñándoles a utilizar la silla de ruedas. Según relató el propio médico, aquella experiencia fue decisiva para orientar tempranamente su carrera hacia la neuroortopedia y el tratamiento de personas con discapacidad motriz.

Monteverde hizo especial hincapié en que el reconocimiento internacional de su hermano representa también un motivo de orgullo por su formación en la Argentina. Al compartir las imágenes de la ceremonia, destacó que Olleac se formó en la universidad pública argentina y lo definió como “un orgullo para el país”.