El homenaje que terminó en meme

Ochenta y cinco mil personas miraron al cielo al mismo tiempo. El partido ante Benín ya había terminado, Lionel Messi había hecho su gol y la noche se encaminaba a su clímax: un show de drones que, según había anunciado la AFA, coronaría la despedida con luces y pirotecnia. Messi también levantó la vista. Y lo primero que apareció sobre el cielo de Núñez no fue el número 10, ni la Copa del Mundo, ni un "gracias, Leo". Fue el logo de un sponsor. Papelón.

La reacción fue instantánea. Un abucheo ensordecedor bajó de las tribunas, seguido de una nueva tanda de cánticos contra Claudio "Chiqui" Tapia, que ya había sido blanco de insultos antes del partido. La marca, patrocinadora oficial de la selección, ocupó el firmamento apenas unos segundos antes de que los drones empezaran a formar las figuras dedicadas al capitán. Pero esos segundos alcanzaron para arruinar el momento. Y las redes estallaron en memes.

Las redes no perdonan

Si en el estadio hubo silbidos, en las redes hubo una catarata. Sancor Seguros se volvió tendencia en X en cuestión de minutos, y no precisamente por su eficacia publicitaria. "El show de drones era una publicidad de seguros", resumió un usuario. Otro describió la escena con precisión de cronista: Leo mirando al cielo y la AFA poniéndole un sponsor. Hubo quien reconoció, entre risas e insultos, que había sido "la publicidad del siglo", y no faltó el que bautizó a la conducción del fútbol argentino como la "Chiquimafia". El mandamás de la AFA fue acusado de organizare una kermesse y no estar a la altura de las circunstancias. De baratear lo que podía ser una noche de lujo con tickets carísimos.

Pero el show todavía guardaba otra perla. Después de la camiseta con el 10 y de la imagen de Messi levantando la Copa, los drones dibujaron la silueta del capitán pateando una pelota. Con la pierna derecha. Al jugador que hizo de su zurda una marca registrada, al que convirtió más de ocho de cada diez goles con la izquierda, el homenaje oficial lo retrató como diestro. El blooper se viralizó en minutos y alimentó una nueva ola de memes, entre la carcajada y la indignación.

La pregunta que se repitió en todas las plataformas fue la misma: quién aprobó esa secuencia. Nadie respondió. La AFA se limitó a confirmar que el espectáculo formaba parte de la celebración posterior al partido, sin dar más explicaciones.

Un error que no es un error

Lo del pie derecho puede pasar como una desprolijidad técnica, un descuido de diseño que se corrige con una revisión elemental. Lo del logo, no. Que un espectáculo pensado como tributo al máximo ídolo del fútbol argentino abra con una pauta comercial no . Alguien vendió ese espacio, alguien lo aprobó y alguien decidió que el primer mensaje que verían 85 mil personas y millones por televisión sería el de un patrocinador. Y atrás vinieron las criticas a un line up de artistas que fue más magro de lo esperado.

En una fecha FIFA marcada por el papelón con Burkina Faso, un rival ignoto para la despedida y un show sorpresa que se cayó por problemas de organización, los drones terminaron de dibujar la imagen que la tribuna ya tenía en la cabeza. La de una conducción que, aun en la noche más emotiva, no pudo resistir la tentación de facturar. Messi brilló como siempre y se llevó una ovación eterna. La AFA en cambio, fue sólo un meme.

por M.S.