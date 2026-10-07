Subir a Messi: qué dice el proyecto de ley para bajar a Evita de la 9 de Julio

Roberto García Moritán volvió a mirar el edificio de la 9 de Julio y, otra vez, no le gustó lo que vio. Esta vez no quiere tirarlo abajo: quiere cambiarle la cara. El ex marido de Pampita presentó un proyecto de ley para que una de las dos Evitas que custodian la ex sede del Ministerio de Obras Públicas deje su lugar a otra figura nacional de peso: Lionel Andrés Messi.

La iniciativa, que se presenta como un "homenaje permanente", propone una intervención artística sobre el edificio de Avenida 9 de Julio 1925, declarado Monumento Histórico Nacional por la Ley 25.582. El texto pide incorporar una representación monumental del capitán en una de las fachadas y, para hacerle lugar, autoriza al Poder Ejecutivo a disponer "el retiro, relocalización o readecuación" de una de las imágenes de María Eva Duarte de Perón emplazadas por el Decreto 329/2010. Traducido al porteño: Evita, correte un poquito.

El proyecto aclara que la obra retirada deberá ser conservada patrimonialmente, lo que abre un interrogante logístico de proporciones: dónde se guarda una Evita de chapa de varios pisos de alto. ¿Un depósito en Barracas? ¿Un galpón en Tecnópolis? ¿El patio de algún comité? La reglamentación, que el Ejecutivo tendría 90 días para dictar, deberá resolverlo.

En los fundamentos, García Moritán sostiene que Messi representa a la Argentina en el mundo y que su figura "trasciende diferencias partidarias y generacionales". Hasta ahí, nadie lo discute. El problema es el método: para unir a los argentinos detrás del 10, el proyecto elige sacar a la figura que más los divide en la discusión pública, pero también la que más fervor despierta en medio país. Un caño en el área chica del peronismo, sin VAR a la vista.

No es la primera vez que el empresario gastronómico apunta a ese mismo edificio. En 2022, cuando era legislador porteño por Republicanos Unidos, presentó un proyecto para demolerlo con el argumento de ordenar el tránsito y terminar con los piquetes. Entonces dijo que las Evitas eran una obra linda que "se puede relocalizar". La vocera de aquel gobierno, Gabriela Cerruti, lo acusó de haber "desbloqueado un nivel superior de gorilismo". Cuatro años después, el plan evolucionó: el edificio se queda, pero la que se muda es ella.

Para evitar sospechas de gasto, el texto prevé un concurso público nacional para elegir el diseño y habilita financiamiento privado y donaciones, con la intención de que la obra no implique "una erogación adicional significativa" para el Tesoro. Es decir, un Messi a la gorra. En tiempos de motosierra, hasta los homenajes tienen que salir con sponsor.

Queda, además, la pregunta que nadie formuló en voz alta: ¿qué opina Messi? El rosarino, famoso por su perfil bajo, nunca pidió aparecer colgado sobre la avenida más ancha del mundo frente a una Evita que lo mira de reojo desde la otra fachada. Tampoco está claro qué pensaría Antonella Roccuzzo de ver a su marido convertido en vecino permanente de la Primera Dama más célebre de la historia argentina.

Mientras tanto, el proyecto ya garantiza lo que mejor sabe hacer García Moritán: instalar conversación. En un Congreso con agenda cargada, la propuesta promete más debate en redes que en comisión, y más memes que dictámenes. Si prospera, la 9 de Julio tendrá a la abanderada de los humildes de un lado y al campeón del mundo del otro.

por M.S.