Video: Charly García en el partido de despedida de Messi

Charly García estuvo en el Monumental para acompañar a Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina. Las cámaras de la transmisión de Telefe enfocaron al músico en uno de los palcos en el amistoso ante Benín, jugado el martes 6 de octubre. Su aparición sumó al homenaje una figura que también forma parte de la memoria afectiva de generaciones de argentinos.

El video lo muestra siguiendo la jornada desde ese sector del estadio de River. Charly fue uno de los famosos que se acercaron a ver al capitán en una noche marcada por las ovaciones. El encuentro reunió a 86.000 espectadores y tuvo un espectáculo musical previo: la convocatoria excedió el partido y convirtió a Núñez en el escenario de una despedida colectiva.

La admiración entre el músico y el futbolista había quedado registrada en otro encuentro. El 4 de septiembre de 2025, después del triunfo por 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias, García bajó al vestuario para saludar al plantel. Allí se produjo su primer cruce con Messi y una fotografía reunió a dos referentes de la cultura popular, acostumbrados a despertar emociones desde lugares distintos.

Tiempo después, el rosarino recordó la visita en una entrevista con Luzu TV. Contó que no conocía al músico y que aceptó cuando le preguntaron si podía acercarse. Al describir lo que sintió, habló de una presencia que lo había impactado: “Tiene una energía especial, una magia. Como que me encandiló su presencia”. La fascinación era del futbolista.

García también contó su impresión de aquel saludo. “Soy muy fan de él. Me sorprendió muchísimo su humildad”, dijo a Rolling Stone. El intercambio dejó una muestra de reconocimiento mutuo: el ídolo del rock quería conocer al capitán y el campeón del mundo se emocionaba frente al artista. La nueva visita al Monumental prolongó ese vínculo en una fecha especial para la Selección.

Dentro de la cancha, Argentina se impuso por 3-0. Nicolás Otamendi abrió el marcador, Nicolás Paz amplió la diferencia y Messi cerró la cuenta de penal. El Diez también aportó dos asistencias y terminó la jornada con 126 goles en el equipo nacional. El partido combinó la celebración deportiva con el agradecimiento por una trayectoria de más de veinte años.

La imagen de Charly en el palco agregó una escena a esa noche. El músico que tantas veces recibió el aplauso de multitudes ocupó el lugar de espectador para acompañar a otro argentino admirado en todo el mundo. Entre el fútbol y el rock, el video dejó el registro de su presencia en el adiós del capitán.