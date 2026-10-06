La hermana de Yanina Latorre le respondió por el escándalo de la reventa de entradas

La hermana de Yanina Latorre, sumó una respuesta indirecta al escándalo por la reventa de entradas para el partido de la Selección argentina. Desde su cuenta privada de Instagram publicó una historia con una frase: “todos somos malos en una historia mal contada”. La periodista de espectáculos Fernanda Iglesias subió una captura de pantalla de esa historia y la compartió en redes.

La publicación no nombra a Yanina ni explica cómo se consiguieron las entradas. Sin embargo, en el contexto del conflicto, la alusión a una historia mal contada puede leerse como una réplica a la versión de su hermana. Maite usó una frase breve, sin ofrecer detalles sobre las ofertas que desataron la polémica.

El episodio comenzó cuando se difundieron publicaciones y chats de las cuentas de Arruza y de Dora Caamaño, madre de ambas, ofreciendo localidades para la despedida de Lionel Messi ante Benín en el Monumental. Entre las capturas difundidas figuraba una oferta de $700.000 por una ubicación en la tribuna Sívori alta. La exposición de esos mensajes derivó en críticas a la familia.

Yanina salió a despegarse en su programa de El Observador. Aseguró que desconocía lo que estaba pasando y que ni Diego Latorre ni sus hijos tenían relación con la venta. También sostuvo que Maite había utilizado la cuenta de Instagram de Dora y cuestionó que involucrara a su madre, de 86 años. La conductora rechazó la reventa y atribuyó a su hermana la responsabilidad por lo sucedido.

El enojo alcanzó al vínculo entre las dos. “No sé si voy a poder recomponer la relación con ella”, admitió Latorre, que se mostró angustiada por las consecuencias del episodio. Además, dejó en claro que no pensaba justificar a Maite ni ayudarla a mejorar su imagen. Su descargo combinó el rechazo a las ofertas con el malestar por haber quedado expuesta por una situación que, según afirmó, ignoraba.

Arruza suele mantener un perfil menos visible que su hermana. Es profesora de educación física y, en entrevistas de 2017, contó que trabajaba con un cirujano estético y vendía propiedades. También pasó por LAM, donde habló de sus relaciones con figuras conocidas, entre ellas Hernán Crespo y Rodrigo. Aquellas apariciones mostraron su vida privada, hoy bajo la lupa.

La captura compartida por Iglesias agregó otra voz a la disputa, aunque no despejó las dudas sobre las entradas. Tras las acusaciones públicas de Yanina, Maite dejó un mensaje que cuestiona cómo se cuenta una historia. La pelea familiar, mientras tanto, sigue abierta.