El extraño accidente de Maru Botana en MasterChef

Maru Botana se acercó a controlar una fritura y terminó recibiendo un salpicón de aceite caliente. El accidente ocurrió en la estación de Alejandro Lerner durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, en Telefe. La cocinera estaba supervisando la preparación del músico cuando una gota le alcanzó un ojo y la obligó a apartarse de la mesada.

Lo extraño fue que, segundos antes, la jurado había advertido sobre la sartén. “Ojo que no se te pase este aceite, estate atento”, le indicó al participante mientras observaba cómo avanzaba con su milanesa. Lerner seguía explicando los ingredientes de su plato: la visita parecía una de las recorridas del jurado para orientar a los concursantes.

Pero cuando el cantante introdujo la carne en el aceite, la fritura salpicó hacia el rostro de Botana. La reacción fue inmediata: se alejó del puesto, sorprendida por lo que acababa de pasar. La escena alteró la dinámica de la cocina y dejó al músico frente a una situación incómoda, cuando necesitaba concentrarse en terminar su preparación.

Después, en la entrevista individual, Lerner eligió contar el episodio con humor. “Maru me miró con cara de puteada”, resumió. Su comentario puso el foco en la expresión de la pastelera y le dio una salida cómica al sobresalto. El programa continuó y Botana retomó su recorrido por las estaciones, sin que el incidente interrumpiera el desarrollo de la competencia.

El fragmento también circuló en X, donde la cuenta @fortavat compartió el video el 5 de octubre. El recorte muestra la milanesa entrando en la sartén y lleva sobreimpresa la frase “Se accidentó Maru Botana”. Entre las respuestas aparecen burlas a sus gestos y críticas a su desempeño como jurado: la secuencia salió de la cocina televisiva para alimentar los comentarios en redes.

La noche no terminó tranquila para Lerner. El desafío exigía preparar una milanesa con un corte de carne con hueso, una guarnición y un dip. Su propuesta quedó entre las tres peor evaluadas, junto con las de Diego Ramos y Pachu Peña. Así, al susto con el aceite se sumó la posibilidad de abandonar el certamen en la primera eliminación de la temporada.

Finalmente, quien dejó las cocinas fue Pachu. Su “Mila Clown”, presentada con una cara de payaso, tenía un fragmento de film plástico adherido a la carne, un error que el jurado señaló como contaminación física. Lerner consiguió seguir en competencia, aunque su paso por la gala quedó marcado por momentos de tensión: el salpicón que alcanzó a Botana y la espera del veredicto.