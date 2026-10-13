Alberto Fernández defendió el equilibrio fiscal pero con gradualismo

El expresidente Alberto Fernández volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei y defendió su propia estrategia fiscal durante la gestión presidencial de 2019 a 2023, al sostener que el equilibrio de las cuentas públicas es necesario, pero que no debe alcanzarse mediante un ajuste abrupto. Las declaraciones fueron realizadas en Sistema Joaco Santos, conducido por Joaco Santos, abordando, además, las diferencias que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri y el rumbo económico de la administración libertaria.

"Yo creo que el equilibrio fiscal es necesario. No soy de los que creen que el déficit fiscal no importa. Es muy importante no tener déficit fiscal", afirmó el exmandatario. Sin embargo, inmediatamente estableció una diferencia con el enfoque de Milei: "Para lograr el equilibrio fiscal no tenés que ir de la noche a la mañana". Según su interpretación, una reducción acelerada del gasto público puede tener consecuencias negativas sobre la infraestructura, los servicios estatales, la inversión y los ingresos de los trabajadores. "Te quedás sin rutas, sin infraestructura, sin trenes, sin energía atómica, los salarios son un desastre y te quedás como estás ahora", remató.

De ese modo, contrapuso su defensa de una reducción gradual del déficit con la política de ajuste fiscal que Milei convirtió en uno de los ejes centrales de su programa económico. El planteo de Fernández también incluyó una defensa del acuerdo con el FMI que negoció durante su presidencia. El expresidente afirmó que, si hubiera seguido los planteos de su vicepresidenta y de los sectores de su espacio que rechazaban el entendimiento, la economía podría haber atravesado una crisis todavía más grave.

Sobre esto, Fernández aprovechó la conversación para revisar las tensiones que atravesaron su relación con Cristina Kirchner y las críticas internas que recibió durante su mandato También destacó el gasoducto Néstor Kirchner y afirmó que la infraestructura energética permite reducir las importaciones de gas, al tiempo que criticó al Gobierno de Milei por no aprovechar, según su interpretación, todo el potencial exportador de esa obra.

La discusión sobre el equilibrio fiscal tiene, además, un antecedente en el propio discurso público de Fernández. En marzo de 2023, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, había sostenido que el equilibrio fiscal debía ser el horizonte de la política económica, aunque no fuera posible alcanzarlo de un día para otro. En aquella oportunidad afirmó que el país necesitaba reducir el déficit y aumentar sus exportaciones, pero defendió una transición gradual que permitiera sostener la actividad económica.

Pero los resultados fiscales de su presidencia permiten contrastar esa posición con la evolución efectiva de las cuentas públicas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, el déficit primario pasó del 6,4% del PBI en 2020, en plena pandemia, al 3% en 2021 y al 2,4% en 2022. En 2023 volvió a subir al 2,9%, mientras que el déficit financiero llegó al 6,1% del PBI. La reducción registrada después de la emergencia sanitaria fue significativa, pero no se alcanzó el equilibrio que Fernández defendía como objetivo de mediano plazo. La entrevista combinó, de ese modo, una crítica al ajuste de Milei y una defensa de su gestión durante los cuatro años de gobierno.