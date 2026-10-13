Cuántos millones invirtió Elon Musk en la campaña de medio término de Donald Trump

Elon Musk volvió a abrir la billetera para sostener al oficialismo estadounidense: destinó unos 366 millones de dólares durante el ciclo electoral 2025-2026, según The New York Times. De ese monto, más de 276 millones fueron aportados desde julio a organizaciones republicanas y a su propio comité político. Las cifras lo ubican como el mayor donante conocido de las elecciones del 3 de noviembre.

El objetivo es conservar las mayorías republicanas en el Congreso. Aunque Donald Trump no aparece en las boletas, el resultado definirá el margen político de la segunda mitad de su mandato. El dinero financia estructuras que respaldan a candidatos legislativos y otras contiendas, no una nueva candidatura presidencial del mandatario.

La mayor partida reciente, 158 millones de dólares, fue para Senate Leadership Fund, el comité que apoya a los republicanos del Senado. Otros 20 millones llegaron a Congressional Leadership Fund, orientado a la Cámara de Representantes. Reuters también consignó 10 millones para el grupo que respalda a Ken Paxton en Texas, 10 millones para la asociación de gobernadores republicanos y dos millones para la de fiscales generales.

Musk destinó además 76 millones a America PAC, la organización que fundó en 2024. Su tarea incluye un operativo puerta a puerta para movilizar votantes conservadores con baja propensión a participar. Según el Times, trabaja en siete disputas clave por el Senado y en casi tres decenas de carreras por la Cámara baja.

El despliegue marca un contraste con mayo de 2025, cuando el empresario había anunciado que reduciría sus gastos políticos. Tras su enfrentamiento público con Trump, ambos volvieron a compartir actos y elogios. Ahora, el magnate mantiene un perfil menos visible que en la presidencial de 2024, cuando participaba de los mítines.

El total conocido ya supera los aproximadamente 290 millones de dólares que aportó en 2024 para ayudar al regreso de Trump y los republicanos al poder. Los montos recientes fueron comunicados al Times por representantes de Musk antes del vencimiento para presentar los informes federales. Un vocero de America PAC también los confirmó a Associated Press.

La apuesta económica apunta a una elección que puede alterar el delicado equilibrio actual entre la Casa Blanca y el Capitolio. Una mayoría opositora complicaría la aprobación de leyes y ampliaría la capacidad de control sobre el Ejecutivo. Para el presidente, retener las cámaras es una prioridad de cara a los próximos dos años.