Gallego & Fernández: Los garantes de Vaca Muerta

Cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, armó la comitiva judicial para la Argentina Week de París, eligió de manera quirúrgica a los magistrados que llevaría. Se inclinó por jueces que pudieran sentarse frente a los inversores de Vaca Muerta y hablarles de seguridad jurídica con autoridad sobre los expedientes que a ellos les importan. De los tres camaristas que viajaron, dos responden a ese perfil. Uno es Richar Gallego, presidente de la Cámara Federal de General Roca. El otro es Sergio Fernández, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña.

¿Por qué esta elección? En principio, hay un factor geográfico: la Cámara de Roca tiene poder de revisión sobre todos los juzgados federales de Río Negro y Neuquén, es decir, de la cuenca donde se perfora Vaca Muerta. El fuero contencioso de la Capital es, en cambio, donde terminaría cualquier pleito de una petrolera contra el Estado nacional, porque la mayoría de las compañías tiene allí su domicilio fiscal. Entre los dos cubren el pozo y la oficina. Con esa idea, el Gobierno organizó en París una charla de los magistrados con empresarios, para mostrar que en la Argentina hay quien garantice las reglas más allá de los cambios de vientos políticos.

Roca. Los dos tienen un perfil hiper bajo, pero Gallego es el menos conocido. Chaqueño y especialista en derecho civil, llegó a la Cámara en 2012 por un decreto de Cristina Kirchner y junto a Mariano Lozano gobiernan el fuero de Vaca Muerta. En Youtube hay videos suyos dando clases de Derecho para la Universidad del Comahue grabados durante la pandemia en 2020.

Mahiques, además, tiene motivos propios para confiar en él. En febrero de 2023, Gallego y Lozano le cerraron la puerta al abogado Marcelo Hertzriken Velasco, el denunciante del viaje de jueces a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Entre los viajeros estaba el propio Mahiques, entonces fiscal general de la Ciudad. Gallego sostuvo que admitir a Hertzriken como querellante habilitaría a cualquier habitante del país a acusar. La causa quedó sin denunciante particular, recaló en Comodoro Py y terminó en sobreseimientos a fines de ese año.

CABA. Fernández juega en otra liga y carga con otra historia. Camarista desde 2006, durante años su nombre fue sinónimo de "hombre fuerte" del contencioso administrativo. Sin embargo, en los pasillos del fuero sostienen que vive más de los viejos hits que de su poder actual, y que su ascendencia viene menguando frente a otros actores que ganaron terreno. Ni siquiera pudo conseguir que le renueven el pliego a su mentor y compañero de sala Carlos Grecco, quien ya había obtenido este beneficio en 2018.

Si Fernández representa el pasado del fuero porteño, en Roca la discusión es sobre el futuro. Allí está pendiente de definición la designación del tercer juez de la Cámara Federal que está vacante hace seis años. Así, la terna sigue donde está desde fines de 2024: en el escritorio de Milei, que puede elegir a cualquiera de los tres y enviar el pliego al Senado. Es un sillón importante como para decidirlo a las apuradas. Es un tema sensible que involucra a los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, al ministro de Justicia de la Nación y a Gallego. El Consejo de la Magistratura aprobó la terna: el juez federal de Roca Hugo Greca, el juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva y la fiscal auxiliar del Tribunal Oral Federal de Neuquén Luisina Tiscornia. Greca se envalentonó en la carrera cuando Weretilneck le dio su apoyo. Pero arrastraba polémicas. Una secretaria de su juzgado lo denunció por acoso laboral y violencia de género. Por estos escándalos, el gobernador rionegrino tomó distancia. Figueroa va por Tiscornia, mientras que López Da Silva tendría el apoyo de Mahiques y de Gallego, que así sumaría un aliado en el tribunal. En París, el ministro y el camarista buscaron convencer al gobernador neuquino aunque no encontraron el momento para sacar el tema.

Todos tienen un candidato preferido para ese lugar, porque no es un sillón cualquiera. Es un sillón que incluye la responsabilidad de ser parte de los garantes de Vaca Muerta.