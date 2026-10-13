La falsa anécdota de la entrevista con Milei que se volvió viral

Una supuesta entrevista de Matías Bottero con Javier Milei circuló en redes como una revelación sobre las condiciones que impondría el entorno presidencial. El humorista contaba que había grabado una entrega de su ciclo Entre dos suculentas y que le habían prohibido preguntar sobre economía y jubilados. Sin embargo, la historia era inventada: respondía a una consigna explícita de un juego.

El relato apareció en el sexto episodio de La Sobremesa, el programa de Sebi Jaleh publicado en YouTube. Allí, conductor e invitado juegan con un dado y consignas de distintos colores. Alrededor del minuto 15:28, antes de que Bottero mencione al Presidente, se lee el desafío: “Armar un clip contando algo que es totalmente mentira”.

A partir de esa indicación, Bottero improvisa una anécdota sobre una entrevista en la Casa Rosada. Dice que habría tenido que enviar ocho preguntas previamente y que la charla debía durar cinco minutos. También introduce nombres de supuestos intermediarios y asegura que la publicación dependía de una autorización. Las risas y los comentarios del conductor acompañan la actuación.

El fragmento adquirió otro sentido cuando fue compartido sin la consigna. La cuenta TUGO News publicó el 12 de octubre un recorte que atribuía al humorista haber denunciado restricciones para hablar de economía y jubilaciones. El texto del posteo añadió que Milei no podía dar entrevistas sin estar guionado. Esa conclusión trataba la ficción como si fuera un testimonio.

La publicación superaba las 254.000 reproducciones al momento de la consulta. Debajo del video, una nota de la comunidad de X advertía que el material estaba fuera de contexto y explicaba que la anécdota era parte del juego. También enlazaba la conversación completa, donde puede escucharse la instrucción que antecede al relato.

La diferencia se comprueba al comparar ambos materiales: el recorte contiene parte de la actuación; el episodio conserva la preparación que permite entenderla. No hace falta una desmentida posterior para identificar el engaño, porque el carácter ficticio fue anunciado antes de que comenzara la historia.

La versión viral ocultaba la regla que daba sentido a toda esta escena.

El caso muestra cómo una edición puede convertir una broma en una acusación política. Bottero sí pronunció las frases, pero no estaba relatando una entrevista real con Milei. Usarlas como prueba de censura o de preguntas pactadas elimina el dato central del intercambio: le habían pedido que inventara.