Quién es la nueva vocera de Trump que confundió a su marido con el presidente estadounidense

La nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, quedó en el centro de las repercusiones políticas y mediáticas después de confundir verbalmente a su marido con Donald Trump durante su primera conferencia ante los periodistas. El episodio ocurrió en Washington, durante una presentación que duró apenas 14 minutos y en la que respondió preguntas de solo tres medios. La equivocación se viralizó en redes sociales y se convirtió en el momento más comentado de su debut, que estuvo marcado por el nerviosismo, la lectura de respuestas preparadas y las críticas al escaso intercambio con la prensa.

Zacharia fue elegida por Trump para reemplazar a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para incorporarse a Fox News. El presidente anunció el nombramiento el viernes 9 de octubre y destacó la lealtad política de su nueva portavoz, a quien describió como una colaboradora brillante y una defensora constante de su administración. Antes de asumir, Zacharia se desempeñaba como asesora de comunicaciones de Truth Social, la plataforma de redes sociales vinculada al mandatario, y había trabajado brevemente como vocera del Departamento de Seguridad Nacional. También había participado como comentarista en cadenas como Fox News y Newsmax

El momento insólito ocurrió cuando una periodista del diario británico Daily Mail le preguntó cómo pensaba compatibilizar las exigencias del cargo con la crianza de sus cuatro hijos, de 12, 10, 8 y 6 años, y la vida familiar, teniendo en cuenta que su esposo, Tyler Zacharia, y los chicos residían en California. La nueva vocera explicó que su familia era una prioridad y que consideraba inaceptable dejar de compartir las noches con sus hijos. Fue entonces cuando cometió el desliz verbal que terminó recorriendo las redes sociales.

“La idea de no pasar las noches con mis hijos es completamente inaceptable. Así que mi presidente… disculpen, mi marido, esa es buena… mi marido está aquí esta semana porque tenemos dos cumpleaños en la familia y somos muy protectores de la celebración de los cumpleaños en familia”, respondió la flamante portavoz. La confusión entre my president —“mi presidente”— y my husband —“mi marido”— provocó risas y dejó a Zacharia visiblemente incómoda.

La propia funcionaria intentó salir del paso con una broma, al reconocer que había sido una equivocación graciosa, y enseguida retomó su defensa de Trump. Lo calificó como “el presidente más favorable a las familias que hemos tenido”, y argumentó que el mandatario había confiado en ella pese a sus responsabilidades como madre de cuatro chicos. La secuencia fue difundida en videos y fragmentos compartidos por usuarios de X y otras plataformas, donde muchos destacaron el carácter involuntariamente cómico de la frase.

La conferencia también llamó la atención por su brevedad. Zacharia anunció que terminaría la sesión porque Trump se preparaba para salir de la Casa Blanca y los periodistas podrían formularle sus preguntas directamente al mandatario. La explicación resultó llamativa para quienes consideran que la secretaria de Prensa debe ofrecer información y responder consultas en nombre del Gobierno, incluso cuando el presidente está disponible para hablar con los medios. Pese a las críticas, Trump defendió públicamente a su nueva portavoz. “Me pareció excelente. Lo hizo muy bien”, sostuvo.