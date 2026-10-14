Por qué los médicos creen que el Papa no necesitaría quimioterapia

León XIV tiene cáncer de pulmón. El Vaticano lo confirmó en el parte médico del martes por la noche: el nódulo que le extirparon en el Policlinico Gemelli de Roma es un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Pero detrás de la palabra que asusta hay una noticia alentadora: todo indica que el Santo Padre no tendrá que recibir quimioterapia.

La cirugía duró unos 90 minutos y, según el boletín firmado por su médico personal, Luigi Carbone, y por el cirujano Stefano Margaritora, terminó sin complicaciones. Le sacaron el lóbulo inferior del pulmón derecho con técnica videoasistida, y el análisis histológico hecho durante la operación confirmó lo que ya sospechaban los estudios previos. Al volver a su habitación, el Papa pidió la cena, y el parte del miércoles habló de una noche tranquila. “Es el tumor de pulmón más frecuente. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, en la mayoría de los casos hablamos de adenocarcinoma”, explicó en El Disparador (Delta 90.3) Rubén Kowalyszyn, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Por qué alcanzaría con la cirugía

La clave está en el tamaño. Según la información pública, el nódulo medía menos de un centímetro y fue detectado en una fase muy inicial, durante un control de rutina. “En ese caso, con la extirpación está resuelto el problema, no requiere ningún tratamiento adicional. Ni rayos, ni quimio, ni pastilla, ni ningún tipo de tratamiento adyuvante posterior”, afirmó el oncólogo. Y agregó: “Habitualmente, con tumores de menos de un centímetro, las chances de curarse son altísimas. Si le damos fidelidad al dato de 3 milímetros que circuló, debería estar resuelto con el tratamiento quirúrgico que hicieron”.

La lobectomía, además, es una intervención amplia. “Con sacar todo el lóbulo del pulmón es incluso suficiente, porque además del lóbulo se sacan los primeros ganglios que están alrededor, que suponemos que son negativos”, señaló Kowalyszyn. Ese dato, aclaró, es decisivo y todavía no fue informado: “Es muy importante conocer esos datos clínicos para poder definir el tratamiento”.

Fumador o no fumador

Otro factor que pesa es si el paciente fumó. “La mayoría de los adenocarcinomas de pulmón tienen que ver con el cigarrillo, pero alrededor del 25% de los casos se dan en pacientes que no han fumado. Cuando eso sucede es porque están involucradas alteraciones moleculares en genes como EGFR, ALK o ROS1”, explicó. Esos pacientes, según el especialista, “requieren un tratamiento diferencial y tienen un mejor pronóstico”.

Lo que llamó la atención fue la velocidad: el Papa anunció la operación el domingo en el Angelus y entró al quirófano dos días después. “Si uno tiene que ser estricto y atado a la evidencia científica, debe realizar primero una punción, después estudios de biología molecular y de estadificación de la enfermedad, y recién entonces tomar una conducta terapéutica en un equipo multidisciplinario”, describió Kowalyszyn.

Con las figuras públicas, dijo, a veces el camino es otro: “Las personas conocidas a veces tienen un recorrido un poquito diferente a lo que recomiendan las guías internacionales, porque opinan varias personas”. En este caso, interpretó, primó el tamaño del tumor: “Fue como decir: aprovechemos, lo detectamos, saquémoslo ya y nos quedamos tranquilos. Pero es una definición quirúrgica sobre la que no podemos opinar ni a favor ni en contra, porque no estamos ahí con el paciente”.

La recuperación y el viaje

El Vaticano estimó una internación de alrededor de una semana. Pero el alta no es el final del proceso. “Someterse a una lobectomía no es una cirugía de la que uno se recupere en poco tiempo. Habitualmente lleva entre 20 y 30 días recuperarse en forma completa y poder estar activo, realizando una actividad normal”, advirtió el oncólogo. Todo depende, aclaró, de la edad y del estado general del paciente: León XIV cumplió 71 años en septiembre.

Eso pone en duda el calendario de la gira por Perú, Uruguay y Argentina, con la etapa peruana prevista desde el 7 de noviembre. ¿Podrá subirse a un avión? “Depende de la recomendación que le dé su cirujano”, respondió Kowalyszyn.

por M.S.