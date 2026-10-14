Sergio Uñac lanzo su campaña presidencial "por los hijos de todos"

El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, dio un nuevo paso en su carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 al publicar el martes 13 de octubre un spot titulado “Por qué quiero ser presidente”, en el que explicitó los motivos de su aspiración y cuestionó el deterioro de las expectativas sociales y económicas. El video, difundido a través de su cuenta oficial de X, constituye una nueva etapa de una campaña con la que busca trascender su base electoral sanjuanina, ganar visibilidad nacional y disputar la representación del peronismo frente a otros dirigentes con aspiraciones presidenciales, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El mensaje central del spot parte de un diagnóstico sobre el humor social. Frente a una biblioteca y con una puesta en escena sobria, sin grandes despliegues ni imágenes de actos multitudinarios, Uñac mira a cámara y sostiene: “Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal”. A continuación, responde directamente a la pregunta que da nombre a la pieza audiovisual y vincula su aspiración presidencial con su experiencia de gestión, la recuperación del empleo y la necesidad de construir expectativas de futuro para las familias argentinas.

“Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal. Yo quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos. Al servicio de mi país, para que el trabajo alcance, valga la pena producir y para que nuestros hijos —no los míos, los de todos— sientan que acá hay futuro. Eso lo construimos entre todos”. La publicación también estuvo acompañada por un mensaje escrito que refuerza el eje de la campaña: “Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos. Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo”.

El lanzamiento no representa, en rigor, el comienzo de las aspiraciones presidenciales de Uñac, sino el paso de una candidatura anunciada meses atrás a una estrategia de comunicación más explícita. El spot es el segundo de la secuencia: el primero, publicado el jueves 8, había reivindicado a Juan Domingo Perón y al movimiento justicialista, sin mencionar directamente una candidatura presidencial.

El posicionamiento de Uñac tiene una dimensión especialmente relevante dentro de la interna peronista. El sanjuanino identifica al gobernador bonaerense como un posible adversario en la disputa por la candidatura presidencial. Sin embargo, el senador procura evitar que esa rivalidad sea presentada como un enfrentamiento personal.

En declaraciones, sostuvo que sus aspiraciones son legítimas y señaló que su principal adversario político es Javier Milei. La distinción le permite defender su candidatura sin cerrar la posibilidad de acuerdos con otros sectores peronistas y, al mismo tiempo, reclamar que la discusión electoral se resuelva mediante un mecanismo competitivo y no exclusivamente a través de negociaciones entre las principales figuras partidarias.

La relación con Cristina Fernández de Kirchner constituye otro componente central de su posicionamiento. El ex mandatario cuyano mantiene vínculos con dirigentes del kirchnerismo y ha recibido respaldos de referentes como Víctor Santa María, Nicolás Trotta y Leonardo Nardini. Días antes de presentar el spot, Uñac recibió en San Juan a Máximo Kirchner y a un grupo de legisladores vinculados al kirchnerismo. El encuentro alimentó las especulaciones sobre la convivencia entre distintos proyectos dentro del peronismo.