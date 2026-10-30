La campera de Karina Milei que fue furor en su presentación ante empresarios

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó el jueves 29 de octubre de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en la Estación Fluvial de Rosario, Santa Fe. La funcionaria llegó acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una actividad que reunió a representantes del Gobierno nacional, gobernadores, empresarios, compañías mineras y pequeñas y medianas empresas interesadas en incorporarse a las cadenas de proveedores de los grandes proyectos de inversión.

El encuentro tuvo como anfitrión al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y contó con la participación de otros mandatarios provinciales: Martín Llaryora, de Córdoba; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. La convocatoria tuvo una dimensión económica y también política, debido a la necesidad del Gobierno de mantener canales de diálogo con las provincias para impulsar sus iniciativas y conseguir acompañamiento legislativo.

La aparición de Karina Milei tuvo particular relevancia por el protagonismo público que viene adquiriendo en las últimas semanas. Aunque habitualmente mantiene un perfil reservado y evita las intervenciones extensas ante los medios, en Rosario volvió a tomar el micrófono para defender el programa económico del Presidente y destacar el potencial de la minería como uno de los motores de crecimiento de la Argentina. Su intervención se produjo después de las palabras de Pullaro y Caputo y estuvo centrada en la importancia de integrar a las pymes nacionales a los grandes proyectos de inversión.

Uno de los aspectos que llamó la atención de su presentación fue también la imagen elegida para la ocasión. Karina Milei se mostró con un estilismo excéntrico y glamoroso con colores oscuros. Su presencia mantuvo una estética que en redes sociales fue referenciada con estrellas de la música pop, como Michael Jackson y Chano Moreno Charpentier. La cobertura fotográfica del encuentro permitió observarla tanto durante su exposición como en el auditorio, compartiendo espacio con los funcionarios y gobernadores presentes.

Uno de los fragmentos más importantes de su discurso estuvo dedicado a destacar la convocatoria empresarial y el papel que, según su interpretación, tendrá el RIGI en el desarrollo de la actividad productiva: “La verdad, nos impresiona la cantidad de empresas que vinieron hoy acá, que se hicieron presentes. Hoy tenemos acá más de 2.000 empresas pymes que se están conectando con grandes empresas mineras que se han adherido al RIGI. Es un régimen de inversiones sin precedente en nuestra historia que lo ha logrado nuestro presidente Javier Milei y aparte ya está demostrando resultados extraordinarios”.

La hermana del Presidente también aprovechó la presencia de los gobernadores para reconocer el acompañamiento de las administraciones provinciales. En ese sentido, expresó: “Quiero hacer un reconocimiento especial a los gobernadores presentes. Todos ellos por acompañar este proceso adhiriéndose al RIGI en sus provincias donde ya existían importantes proyectos de inversión que están en marcha y que van a transformar su economía y sus matrices productivas”.

La funcionaria buscó mostrar que la política de grandes inversiones no debía limitarse exclusivamente a las compañías multinacionales, sino que también debía generar oportunidades para las empresas argentinas. Para reforzar esa idea, recordó su participación en distintas actividades internacionales vinculadas con la minería y sostuvo: “Desde el primer día en nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero, participando de ferias internacionales, rondas de negocios y encuentros con inversores alrededor del mundo porque estoy convencida de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”.

La frase que terminó sintetizando su exposición fue la referencia al concepto de win-win, una expresión utilizada en el ámbito empresarial para describir una situación en la que todas las partes involucradas obtienen beneficios. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr. Es lograr un win-win. Porque, como me gusta decir, acá tienen que ganar todos”, manifestó y cerró: “Acá tienen que ganar tanto las grandes empresas mineras que puedan encontrar proveedores, mejores insumos y precios para ser más competitivos. También tienen que ganar las empresas argentinas, las pymes argentinas, que tienen la oportunidad de integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”.

La jornada estuvo organizada para vincular a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura con alrededor de 1.800 pequeñas y medianas empresas y proveedores nacionales. El objetivo fue facilitar contactos directos entre las grandes compañías que desarrollan inversiones bajo el RIGI y empresas argentinas que buscan ofrecer insumos, servicios y soluciones para esos emprendimientos. Su intervención combinó tres mensajes: el respaldo al programa económico de Javier Milei, el reconocimiento a los gobernadores que adhirieron al RIGI y la promesa de que las grandes inversiones también pueden convertirse en oportunidades para las pequeñas y medianas empresas argentinas.