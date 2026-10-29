El ex presidente uruguayo Sanguinetti sobre Milei: "Deriva psicológica"

Julio María Sanguinetti lanzó una dura crítica a Javier Milei por sus ataques a periodistas y por el carácter de sus viajes a España. El dos veces presidente de Uruguay cuestionó la conducta del mandatario argentino en declaraciones a Noticias 5, de la televisión pública de su país. “Veo con preocupación esa deriva psicológica tan desajustada”, afirmó.

El dirigente colorado vinculó esa expresión con las descalificaciones del libertario hacia profesionales de la prensa. Reivindicó la calidad de los periodistas agredidos, algunos de ellos amigos personales, y puso el foco en la forma en que el Presidente se relaciona con quienes lo interrogan.

La otra objeción fue diplomática. Sanguinetti calificó de “tristísima” y “horrible” la reciente visita de Milei a España. Señaló que ya había viajado siete veces sin reunirse con el rey ni con el jefe del Gobierno. Para el expresidente, trasladarse a otro país para intervenir en actos opositores carece de sentido institucional.

La gira del 20 y 21 de octubre transcurrió en plena campaña española, antes de las elecciones del 29 de noviembre. Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez y tuvo un cruce con Julia Molina, periodista de Cadena SER, cuando le preguntó si su presencia podía incomodar a las fuerzas de derecha. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España condenó el episodio y reclamó respeto por el trabajo de la prensa.

El recorrido tampoco incluyó reuniones presenciales con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ni con Santiago Abascal, de Vox, quien lo saludó por videollamada. Sí hubo un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esa agenda dio contexto al reproche del uruguayo sobre la falta de interlocución con las autoridades nacionales españolas.

No era la primera advertencia de Sanguinetti. En julio había cuestionado la participación de Milei en un acto de Flávio Bolsonaro en Brasil, por considerar que vulneraba la no intervención en asuntos internos ajenos. También expresó pesimismo sobre el Mercosur después de la reelección de Lula: prevé que el bloque continúe estancado.

A los 90 años, Sanguinetti conserva peso como referente del Partido Colorado. Presidió Uruguay entre 1985 y 1990, al inicio de la recuperación democrática, y volvió al poder entre 1995 y 2000. Periodista y escritor, mantiene una relación frecuente con la Argentina y vínculos con Mauricio Macri. Su objeción a Milei suma así una voz ajena al peronismo al debate sobre las formas presidenciales.