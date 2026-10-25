Myriam Bregman se mete al barro

En política, los espacios se ocupan. Así lo entendió la diputada Myriam Bregman, que vio en la crisis interna del peronismo una oportunidad de subirse al ring. Y la aprovechó.

Con sus críticas al Presidente se convirtió en su contrafigura política. Las encuestas lo evidencian: son varias las que la suben al podio de los dirigentes con mejor imagen. Como el trabajo de D'Alessio IROL y Berensztein, que midió a 19 políticas en octubre: “La Rusa” (con 39 % de imagen positiva y 57 negativa) sólo quedó detrás de Guillermo Francos (hoy en el llano) y Patricia Bullrich.

A Bregman no la asustó el desafío. Y desde que suena como la dirigente que puede frenar a Milei, ella acelera. Se metió en el barro. Pero no sólo contra los libertarios: la dirigente de izquierda rechaza el abrazo de oso que quieren hacerle otros, sobre todo el peronismo. Tampoco se circunscribe a la política nacional: en las últimas horas, se convirtió en una defensora de las manifestaciones que se propagan por Europa. Una diputada todoterreno.

Contra todos.

El último cruce picante de Bregman se dio en la maratónica sesión del miércoles 21. Su contraparte fue el ex ministro Luis Petri que estaba dando un discurso sobre “los problemas que atraviesa Europa”. “Está en peligro y bajo ataque. Y además, se desarmó espiritual y moralmente”, decía el diputado. Y agregaba: “Occidente está en peligro porque abandonó las ideas que lo hicieron grande. Y en frente, tiene un enemigo que es despiadado, que es el islamismo radical”. Mientras tanto, Bregman bajaba algunos escalones del recinto para gritarle “racista” e “islamofóbico”. “¡Lo van a venir a buscar a usted!”, cerraba luego gritándole al presidente de la Cámara, Martín Menem, quien intentaba calmar los ánimos.

Durante su alocución, Bregman agregó: “Lo que vemos en Europa son los aires del Mayo francés. Y van a hacer callar a todos. Los estudiantes tomaron las calles”.

La diputada sigue con mucha atención lo que sucede en París y en Madrid con las manifestaciones por las condiciones de vida. “Los estudiantes en Argentina deberían hacer como en Francia”, protestó por lo que sucede en el país con el incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de Financiamiento Universitario.

No fue su única actuación destacada en la megasesión. En la izquierda aseguran que fue ella la que obligó al PRO a eliminar un artículo del proyecto de ley sobre “vandalismo rural” que, según su apreciación, atacaba a la libertad de opinión. “Levantamos la voz y lo sacaron”, se autocelebró Bregman durante su interlocución. Pero no sólo fue contra la derecha: también metió ruido en el bloque peronista, que terminó votando dividido por ese proyecto que obtuvo media sanción. En su entorno festejaron los cortocircuitos provocados a los dos espacios.

La furia de Bregman también le llegó a María Corina Machado. La venezolana denunció a Estados Unidos porque la dejaron afuera de todas las negociaciones con su país. “Porque los trapos de piso se descartan”, escribió “La Rusa”.

En Twitter, la diputada sigue el estilo Milei: acumula descalificaciones a quienes piensan diferente. Con pocas horas de diferencia, a Mauricio Macri le dijo “delincuente”; a su primo Jorge, “brutazo”; y a Paula Oliveto “facha con chofer y privilegios”, entre otros.

Pero al que más ataca, sin dudas, es al Presidente. Su última crítica fue por el viaje del libertario a España. “Nadie lo quiso atender. Está jugando a la mancha venenosa”, se burló. Y agregó: “Tengan cuidado, porque primero te dan todos el golpecito en la espalda, pero cuando se ven las consecuencias del plan económico que se está produciendo en Argentina, ni sus amigos de ultraderecha lo quieren recibir”.

Milei la subió al ring en varias oportunidades, pero últimamente cambió de estrategia. No sólo contra ella, sino también contra Axel Kicillof. Cuando le preguntan al Presidente por el 2027, contesta: “Mi rival soy yo mismo”. Y agrega: “Es casi insultante tener que debatir contra comunistas”.

Campaña.

No son pocos los dirigentes de izquierda que sueñan con el batacazo en el 2027. A Bregman nadie le puede quitar la ilusión de convertirse en una candidata seria a la presidencia. Es que las encuestas, a un año de la elección, la ponen en el radar. Por eso la diputada empieza a recorrer el país.

El sábado 24, desembarcarán con Nicolás del Caño en Mendoza. El acto que se va a realizar en Club Pacífico será una prueba sobre si lo del Frente de Izquierda es un fenómeno capitalino o tiene apoyo en el interior. En medio de la efervescencia que provoca la mejora de su imagen, el PJ empezó a prestarle más atención. Desde principios de año que distintos dirigentes intentan acercarla: “Habría que buscar esquemas de coincidencia”, pidió José Mayans. La diputada los frena en seco. En un streaming filoperonista, los conductores insistieron con la idea de la coalición, pero Bregman se opuso: “Yo no puedo estar en un espacio con Cúneo, antisemita y misógino, porque es una elección política sumar eso, o con quien elige a Moreno, lo más sepia de lo sepia”, sostuvo. Y agregó: “Cuando hay olor a rancio, hay olor a rancio”. Lo de Bregman debería ser un caso de estudio. Ha conseguido tener ese aura de “figura nueva” de la política, a pesar de que hace casi dos décadas participa de elecciones nacionales.

Lo intentó desde 2009 y perdió las primeras cuatro elecciones antes de acceder a un cargo político. Fue diputada en 2015 y legisladora porteña en 2017. Volvió al Congreso en 2021 y ahora se prepara para ser candidata a presidenta, otra vez. Intentó en 2023, pero estuvo lejos: salió quinta, con el 2,7% de los votos. De todas maneras, en su entorno creen que algo está cambiando a medida que transcurre la gestión libertaria: “Argentina va a tener la primera presidente trotskista de la historia”, se envalentonan en la izquierda.

Si lo de ir por el Sillón de Rivadavia se desinfla, en el Frente de Izquierda ya tienen un plan B: la sondean también para competir contra Jorge Macri en la Ciudad. Incluso, algún aventurero sugirió hacer una doble candidatura, si desdoblan en Capital. Doble chance.

Camino.

La diputada nació en Timote, un pueblo del interior bonaerense y estudió derecho en la UBA. Su nombre empezó a cobrar relevancia a finales de los ’90, como abogada de trabajadores echados por la crisis y víctimas de violencia institucional. Pero uno de los casos más resonantes fue la defensa de Julio López en la causa por lesa humanidad. “Me cambió la vida”, recuerda en su biografía. Y agrega: “Desde ahí me prometí que iba a dedicar mi vida a la lucha contra la impunidad”.

El devenir de la gestión libertaria la envalentonó. Si crece el rechazo social a la gestión de Javier Milei, el péndulo podría ir hacia el otro extremo. Allí espera “La Rusa”, con una estrategia similar a la del Presidente, pero desde el otro extremo.

Así como en campaña Milei demonizaba al peronismo pero también criticaba a los partidos con los que podía tener más afinidad (como el PRO), ahora Bregman defenestra a los libertarios, pero también se aleja del peronismo.

En el trotskismo creen que están ante una oportunidad histórica. El tiempo dirá si sólo fue una moda o si logra convertirse en una candidata con chances de suceder a Milei.