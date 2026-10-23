Friday 23 de October, 2026
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POLíTICA | Hoy 16:58

Polémica por el "empresario anónimo" que publicó una solicitada por el cumpleaños de Milei

El aviso en Clarín desató críticas por su firma reservada y su costo. Qué contaba la carta y qué aclaró ese usuario que difundió una cifra millonaria.

Javier Milei | Foto:CEDOC
Javier Milei | Foto:CEDOC

Una página entera para saludar al Presidente y ninguna firma a la vista. La solicitada publicada en Clarín por el cumpleaños de Javier Milei provocó críticas en X por el anonimato de su autor, el tono de los elogios y el costo del espacio. El mensaje apareció el 22 de octubre, cuando el mandatario cumplió 56 años, y fue compartido por él en sus redes. El texto de la página 9 combinó el festejo personal con una defensa del rumbo libertario.

“Presi, arranco muy contento diciéndote: ¡Muy feliz cumple!”, comienza la carta. Quien escribe se presenta como un empresario industrial que celebra su cumpleaños en la misma fecha y se identifica con la manera de actuar del jefe de Estado. También respalda el rumbo del Gobierno y reivindica la perseverancia como un rasgo compartido.

Javier Milei

El pasaje más llamativo es el de su trayectoria: cuenta que llegó a cerrar una de sus plantas para no ceder ante quienes, según su relato, habían pedido la quiebra de la empresa fundada por su padre. No identifica la compañía ni a los protagonistas de aquel conflicto. La anécdota funciona como una declaración de afinidad política, pero no aporta datos para contrastarla.

La falta de nombre alimentó las burlas. La cuenta @MConurbasic cuestionó que el autor no firmara y atribuyó esa decisión a la vergüenza. Gabriel Alfie puso el foco en el financiamiento: “¿Quién pagó el aviso?”, preguntó, antes de invitar a sus seguidores a responder en tono de broma. Calculó el costo en unos 150 millones de pesos, sin aportar un comprobante del pago.

Maximiliano Firtman publicó otra cifra: $177.505.232,40, que estimó en unos 115.000 dólares. Agregó que entendía que había que sumar el IVA. Sin embargo, en una respuesta posterior hizo una aclaración decisiva: se trataba del precio de lista del tarifario y desconocía si el anunciante había obtenido descuentos o promociones. Ese valor no acredita cuánto se abonó.

Hay otro matiz sobre el anonimato: al pie del aviso, Clarín aclaró que contaba con los datos personales del responsable. La identidad no quedó expuesta a los lectores, lo que no equivale a que el diario desconozca quién contrató el espacio. Tampoco los posteos citados prueban que se haya utilizado dinero público.

La solicitada buscaba celebrar una coincidencia: el autor asegura que, cuando le preguntan cuándo cumple años, responde “el mismo día que Milei”. Pero la conversación digital se desplazó del homenaje a las preguntas por su firma y su factura. El saludo fue público; el nombre del admirador quedó fuera de la página.

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Franco Guareschi

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