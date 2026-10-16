Medios ingleses se hicieron eco de un posteo de Santiago Caputo

Un mensaje de Santiago Caputo sobre Malvinas y el islam tuvo repercusión en la prensa británica. The Guardian se hizo eco del posteo. También lo abordaron The Telegraph y el portal londinense Londonlovesbusiness. El asesor presidencial vinculó el reclamo argentino de soberanía con lo que presentó como una amenaza religiosa para Occidente.

La publicación apareció el 14 de octubre en la cuenta @slcaputo de X. Caputo comentó un mensaje de Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, que mostraba a la diputada laborista Sagal Abdi-Wali durante su juramento parlamentario con una mano sobre el Corán. Negre describía esa escena como una señal de la supuesta islamización británica.

Abdi-Wali llegó al Reino Unido desde Somalia siendo una niña y fue elegida por la circunscripción de Holborn y St Pancras. Su asunción en la Cámara de los Comunes fue el disparador del posteo.

El asesor comenzó con un repaso de los aportes del Reino Unido al pensamiento liberal y a la ciencia. Mencionó la Carta Magna y a figuras como Adam Smith, John Locke, Isaac Newton y Charles Darwin. Después sostuvo que la presencia del islam representaba un riesgo para las tradiciones que acababa de reivindicar.

A partir de esa premisa, planteó que la Argentina debía reforzar su proyección sobre el Atlántico Sur. “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”, escribió. Javier Milei compartió el mensaje, un gesto que amplificó las declaraciones de uno de sus principales asesores.

The Telegraph, en el artículo firmado por Jorg Luyken, destacó la cercanía de Caputo con el Presidente y relacionó sus palabras con las tensiones por la explotación petrolera alrededor de las islas. La nota situó el episodio en el conflicto por el proyecto Sea Lion y las acciones argentinas para frenar su desarrollo.

Londonlovesbusiness puso el foco en la incorporación de un argumento religioso a la disputa territorial. También señaló que el juramento sobre un texto sagrado es una práctica parlamentaria admitida y que los legisladores pueden optar por una afirmación no religiosa. La ceremonia, observó el medio, no prueba un cambio de soberanía británica.

Así, una publicación surgida de un video sobre una diputada terminó incorporada a la cobertura internacional del conflicto por Malvinas. El argumento de Caputo sumó una dimensión ideológica a una controversia atravesada por la soberanía, los recursos naturales y la posición estratégica del Atlántico Sur.