Marcha universitaria: 90 millones de pesos costará arreglar los destrozos en la plaza del Congreso

Los incidentes registrados este jueves 15 de octubre durante la quinta Marcha Federal Universitaria dejaron daños en la Plaza de los Congresos y sus alrededores. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó en $90 millones el costo de reparar el espacio público afectado. La cifra es preliminar y corresponde a destrozos en mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes.

El rubro más importante del presupuesto es la recuperación de la superficie verde, calculada en $40 millones. Representa cerca del 44% del total informado. A continuación aparecen los bancos, cuya reparación o reposición demandará $23 millones. Entre ambos conceptos se concentran $63 millones, equivalentes al 70% de la estimación porteña.

El detalle se completa con $13 millones para veredas, $8 millones para tapas y $6 millones para cestos de basura. Los cinco rubros suman los $90 millones anunciados. El desglose difundido no precisa cuántas unidades resultaron dañadas en cada categoría ni los plazos previstos para completar las intervenciones. El monto inicial está sujeto a la evaluación definitiva.

Los enfrentamientos ocurrieron en el marco de la movilización convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Participaron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades académicas y organizaciones gremiales y políticas.

Durante los disturbios, grupos de manifestantes rompieron bancos y baldosas y arrojaron fragmentos contra las fuerzas de seguridad que custodiaban el Congreso. Los efectivos respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Tras los incidentes, comenzó un operativo de limpieza en la zona.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, repudió los hechos y anunció que buscará identificar a sus responsables. “Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos”, afirmó en sus redes sociales. La declaración acompañó la difusión del cálculo inicial de los daños.

Desde la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti atribuyó los episodios violentos a una minoría y pidió identificar a quienes los protagonizaron. También señaló que los gases alcanzaron el sector del escenario, donde había integrantes de la comunidad universitaria.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por los incidentes y reunió imágenes para identificar a los involucrados. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales por los daños y las agresiones denunciadas.