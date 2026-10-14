El diputado libertario Bertie Benegas Lynch: del cooling break en el fútbol al bathroom break en Diputados

El debate del Presupuesto 2027 tuvo una pausa con nombre en inglés. El diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, habló de un “bathroom break” durante la reunión informativa en Diputados. La expresión, que significa una interrupción para ir al baño, quedó registrada en un recorte difundido por el periodista Julián D'Imperio.

La escena introduce una comparación con el fútbol: mientras los jugadores tienen el cooling break, en el Congreso apareció una versión destinada a otra necesidad corporal. En el fragmento, el legislador alude a las horas de reunión y explica el sentido de la pausa. El intercambio deja por un momento las cifras del proyecto para abordar una cuestión práctica de la jornada.

La reunión se realizó el 13 de octubre, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja. La convocatoria oficial citó al secretario de Hacienda Carlos Guberman, para explicar el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2027. La iniciativa había sido presentada el 15 de septiembre.

Benegas Lynch conduce una comisión central para el tratamiento de las cuentas públicas. Allí se reciben las explicaciones de los funcionarios y se discuten los recursos y gastos previstos por el Poder Ejecutivo. La reunión informativa permite a los diputados formular preguntas antes de avanzar en el trámite legislativo del proyecto.

El diputado asumió la presidencia de este cuerpo el 14 de octubre de 2025, en reemplazo de José Luis Espert. En aquella oportunidad agradeció la confianza del presidente Javier Milei, del titular de Diputados, Martín Menem, y de su bloque. Un año después, vuelve a encabezar las exposiciones sobre el presupuesto del siguiente ejercicio.