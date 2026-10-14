El chiste de Mario Pergolini a la domiciliaria de Cristina Kirchner

Mario Pergolini volvió a poner el foco en la interna del peronismo y en el papel que conserva Cristina Fernández de Kirchner dentro de la oposición, pese a las restricciones que enfrenta desde que comenzó a cumplir prisión domiciliaria. En Otro Día Perdido, el programa que conduce por El Trece, el conductor se refirió a la interna que atraviesa al Partido Justicialista de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y los nombres que circulan como candidatos, tanto como presidente como de gobernadores del distrito bonaerense. Las declaraciones del presentador fueron virales en redes sociales y el usuario Agarra la pala lo amplificó desde su cuenta.

"Ya hay más de una docena de candidatos para suceder a Kicillof", relató Pergolini y detalló: "El candidato para gobernar la provincia de Buenos Aires podría definirse en las PASO, que parece que no va haber o eso se esta diciendo ahora, o formar parte de una negociación entre Cristina y Axel". Tras presentar el tema en su monologo, el conductor remató: "Entre los candidatos están Jorge Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza, Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, Wado De Pedro e, incluso, Máximo Kirchner", y cerró: "Igual, siendo Cristina una de las partes, lo único que no van a poder negociar es donde se hace la reunión".

La expresidenta cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025, después de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Las condiciones de detención incluyen el uso de una tobillera electrónica y restricciones para recibir visitas. Ademas, las personas que no integran su círculo autorizado pueden visitarla solamente dos veces por semana, durante un máximo de dos horas y en grupos de hasta tres personas. La medida limita los encuentros presenciales y obliga a organizar parte de los contactos políticos dentro de un régimen judicial controlado.

El condicionamiento adquiere una dimensión electoral porque Cristina sigue siendo una figura determinante, pero ya no puede desplegar una campaña convencional ni competir legalmente por un cargo público mientras permanezca vigente su inhabilitación. La expresidenta puede mantener contactos, intervenir en discusiones políticas y expresarse públicamente, pero no dispone de la misma libertad de movimiento que los dirigentes que recorren el país, participan de actos y mantienen reuniones frecuentes con gobernadores, intendentes y organizaciones partidarias.

La disputa más importante enfrenta al kirchnerismo, que busca conservar a la ex Jefa de Estado como conductora del espacio, ante el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que pretende construir una alternativa propia para las presidenciales de 2027. Máximo Kirchner ha reclamado que su madre vuelva a ser candidata y cuestionado a quienes promueven la unidad sin reconocer su liderazgo. Kicillof, por su parte, procura ampliar su autonomía política sin romper definitivamente con el kirchnerismo.