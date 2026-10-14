El romántico posteo de Cristina Pérez en su aniversario con Luis Petri

Luis Petri y Cristina Pérez celebraron cinco años de relación con un video y una declaración de amor en Instagram. La periodista publicó el video en su cuenta el 14 de octubre. Las imágenes los muestran bailando juntos. El mensaje que acompaña las imágenes repasa lo vivido desde 2021 y destaca el vínculo como sostén frente a las dificultades.

“Hace cinco años empezabamos a cambiarnos la vida. Hoy, este amor nos define, nos llena de felicidad”, comienza el texto, que figura bajo el perfil de la periodista. La dedicatoria continúa: “Pasamos por momentos de todo tipo y en todos fue nuestro pilar de fortaleza”. El cierre reúne agradecimiento, una referencia religiosa y una frase clara: “Gracias por cada instante infinito. Gracias a Dios por encontrarnos. Te amo”.

El aniversario remite a una historia que empezó en el terreno profesional. Según contaron en Radio Mitre en noviembre de 2021, Pérez entrevistó al entonces diputado mendocino después de que pidiera el juicio político de Alberto Fernández por las reuniones en Olivos durante la pandemia. Aquel intercambio abrió una conversación que luego siguió por Instagram.

Durante unos dos meses, mantuvieron un trato formal antes de pasar a WhatsApp y organizar una primera cita. El vino fue uno de sus puntos de encuentro: Petri contó que su abuelo había sido bodeguero y vitivinicultor. La invitación para compartir una copa terminó por acercarlos fuera del trabajo. Ambos recordaron el abrazo de ese encuentro como un momento decisivo.

El romance se hizo público en octubre de 2021, cuando fueron fotografiados caminando por San Telmo. Desde entonces, compartieron distintos episodios de su vida en pareja, entre Buenos Aires y Mendoza. En aquella charla radial, él explicó que combinar el trabajo de una periodista con el de un político representaba un desafío que habían decidido asumir.

Pérez volvió sobre el comienzo del vínculo en una entrevista con LA NACION, en diciembre de 2023. Recordó que, antes de verse por primera vez, Petri le había enviado un mensaje que anticipaba un cambio de vida. También aseguró que estaban juntos desde aquella primera cita y describió a la pareja como una fuente de seguridad ante un año de emociones y desafíos.