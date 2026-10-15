El gobierno respondió a un reclamo de Gustavo Sáenz en medio de la puja por el quórum en Diputados

El Gobierno de Javier Milei anunció que buscará inversiones privadas para mejorar y recuperar dos ramales estratégicos del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta, en una decisión que llegó después de los reclamos del gobernador Gustavo Sáenz y en medio de una negociación política decisiva para el oficialismo en la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla convocar a empresas mineras y operadoras logísticas para evaluar alternativas que permitan ampliar la capacidad operativa del ramal C-14 y atraer capitales privados para poner nuevamente en funcionamiento el C-15, dos corredores ferroviarios que conectan el norte argentino con Chile y Bolivia.

El anuncio se produjo a pocas horas de una sesión especial en la que la oposición intentaba reunir el quórum necesario para debatir el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una norma central de la primera etapa del programa económico de Milei. La coincidencia entre el anuncio ferroviario y las negociaciones parlamentarias colocó a Sáenz en una posición clave, porque los tres diputados nacionales que responden políticamente al mandatario salteño podían contribuir a habilitar la sesión que el Gobierno buscaba evitar.

La decisión oficial respondió a un reclamo que Sáenz venía planteando desde hacía varias semanas y que había sumado el respaldo de las principales cámaras empresariales y productivas de Salta. El gobernador cuestionaba que los pliegos de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas contemplaran como optativas las obras de recuperación de los ramales C-14 y C-15. Su exigencia era que esas inversiones fueran obligatorias para las empresas que ganaran la concesión, de modo que la rehabilitación de las vías no dependiera exclusivamente de la voluntad comercial del futuro operador privado.

Sáenz había expresado públicamente su malestar al advertir que el costo de trasladar la producción salteña hasta el puerto de Rosario podía ser entre un 30% y un 40% más alto que el de otras regiones del país. El gobernador sostuvo que esa diferencia perjudica la competitividad de las economías regionales, encarece la salida de las mercancías y limita las posibilidades de crecimiento de las actividades agrícolas, industriales y mineras.

En ese contexto, afirmó que no podían esperar otros 50 años para contar con la infraestructura ferroviaria necesaria y reclamó que las obras se incorporaran como una obligación concreta en los pliegos de licitación. También convocó a legisladores nacionales, representantes del Norte Grande y empresarios a acompañar el planteo, al sostener que la discusión excedía las diferencias partidarias y comprometía el desarrollo económico de Salta y de toda la región.

El anuncio del Gobierno estableció dos líneas de acción. Por un lado, convocar durante la semana siguiente a empresas mineras y operadoras logísticas para estudiar medidas destinadas a mejorar la capacidad de transporte del ramal C-14. Por otro, promover inversiones privadas que permitan recuperar el C-15 y devolverle su operatividad. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el objetivo era avanzar hacia una conexión ferroviaria integral para Salta y la región, sin comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, el anuncio no equivale a una modificación confirmada de los pliegos de licitación ni garantiza que las inversiones reclamadas por Sáenz hayan quedado establecidas como obligaciones contractuales para el futuro concesionario.

Los dos ramales involucrados tienen características y funciones diferentes. El C-14 recorre cerca de 500 kilómetros y conecta Salta con Socompa, en la frontera con Chile. Parte de su trazado es utilizado por el Tren a las Nubes, mientras que su importancia comercial radica en la posibilidad de trasladar minerales y otras mercancías a través de la cordillera y facilitar el acceso a los puertos del Pacífico. Entre los productos transportados se encuentra el carbonato de sodio, utilizado en distintos procesos industriales. La recuperación de su infraestructura permitiría reforzar el denominado corredor bioceánico y ampliar las alternativas de salida para la producción minera de la Puna.

El C-15, por su parte, tiene una extensión aproximada de 334 kilómetros y une Pichanal con Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, a través de una conexión relevante para Salta y Jujuy. A diferencia del C-14, actualmente no se encuentra operativo. Su rehabilitación podría facilitar el traslado de litio, oro y cobre hacia los mercados internacionales, además de favorecer las exportaciones agropecuarias hacia Bolivia y otras rutas comerciales vinculadas con los puertos peruanos del Pacífico. La apuesta por estos corredores se relaciona con el crecimiento de la minería del norte argentino y con la búsqueda de alternativas logísticas que reduzcan la dependencia del transporte hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires.

En ese marco, el reclamo salteño apunta a evitar que los corredores menos rentables o más costosos de rehabilitar queden relegados frente a los tramos con mejores perspectivas comerciales. Para Sáenz, no alcanza con que el Estado convoque a inversores o exprese su intención de facilitar obras: el futuro concesionario debe asumir compromisos concretos que aseguren la recuperación de las conexiones estratégicas. La diferencia entre inversiones obligatorias y optativas determina, en buena medida, qué garantías tendrá la provincia respecto de la ejecución de las obras. El anuncio sobre el Belgrano Cargas fue interpretado por distintos medios como un gesto del Gobierno hacia el mandatario provincial en un momento en que necesitaba negociar con los gobernadores para evitar que sus diputados facilitaran el quórum.