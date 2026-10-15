Pichetto contra Carlos Bianco por la condena a CFK: "si no sabes, no te metas nene"

La interna del peronismo volvió a quedar en el centro de la escena política después de las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto en una entrevista streaming con Infobae al Mediodía. El dirigente de Encuentro Republicano Federal analizó las posibilidades de reconstrucción de la oposición frente al gobierno de Javier Milei, evaluó las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. También cuestionó las declaraciones de Carlos Bianco, uno de los principales colaboradores del gobernador bonaerense, y advirtió que las diferencias entre el kirchnerismo y el kicillofismo pueden convertirse en un obstáculo para construir una candidatura competitiva.

Durante la entrevista, realizada en el programa conducido por Maru Duffard junto con Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pichetto planteó que el peronismo debe resolver la elaboración de una propuesta económica capaz de ofrecer una alternativa al modelo libertario y la definición de un liderazgo que permita ordenar las distintas corrientes internas. En ese escenario, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para dirimir las candidaturas y cuestionó cualquier modificación de las reglas electorales que responda a las necesidades del oficialismo.

“Nosotros estamos pensando en defender la ley electoral como está vigente y no cambiarla porque le conviene al Gobierno cambiarla”, afirmó. Sin embargo, también dejó en claro que la eventual eliminación o modificación de las primarias no impediría que el peronismo terminara definiendo una candidatura. “Va a haber un candidato, no tenga ninguna duda”, aseguró. Sin embargo, la evaluación de Pichetto sobre Kicillof combinó el reconocimiento de su posicionamiento político con una advertencia sobre la necesidad de administrar cuidadosamente la relación con el kirchnerismo.

"Debería tener más cuidado en las relaciones internas y no poner a su ministro de Gobierno hablar de tema jurídicos cuando no es abogado. Me pareció desacertado lo de Bianco de que no es vinculante lo de Naciones Unidas", comentó el legislador, apuntando al Jefe de Gabinete bonaerense, y señalando a Kicillof, y remató: "El candidato tiene que tener cuidado con las acciones que se desarrollan y en la construcción de la unidad que es un factor fundamental en el peronismo. Entonces, si tenés un ministro 'no te metas con este tema, nene'. Tratemos de ver como hacemos para consolidar la unidad".

De igual manera, el rionegrino reconoció que Kicillof es “un hombre que está instalado e indudablemente tiene características y condiciones”. Por otro lado, el capítulo referido a Cristina Kirchner fue especialmente significativo porque Pichetto no presentó a la expresidenta como una dirigente cuyo ciclo político esté agotado. Por el contrario, reconoció que conserva una base de apoyo relevante y sostuvo que su situación judicial condiciona cualquier discusión sobre la conducción del peronismo. “La señora que está presa, la expresidenta de la Nación, tiene una adhesión muy fuerte todavía en el conjunto de la sociedad”, afirmó.

El ex compañero de formula de Mauricio Macri fue todavía más categórico al referirse a la posibilidad de que ex Jefa de Estado recupere la libertad y pueda volver a competir electoralmente sin la inhabilitación que pesa sobre ella. “Si ella estuviera libre, sin inhabilitación, el liderazgo estaría resuelto. No hay ninguna duda”, expresó. Estas declaraciones se vinculan con una posición que el dirigente ya había expresado en agosto, cuando reclamó que el peronismo acompañara la estrategia internacional de Cristina Kirchner ante organismos de Naciones Unidas. En aquella oportunidad, cuestionó la inhabilitación perpetua y sostuvo que respaldar el reclamo judicial de la expresidenta no debía impedir la construcción de una alternativa electoral para el futuro.

La controversia que involucra a Bianco se originó en sus declaraciones sobre la presentación de Cristina Kirchner ante organismos internacionales. En una entrevista con el canal de streaming Cenital, el funcionario bonaerense señaló que un eventual dictamen internacional no sería vinculante para la Justicia argentina y que correspondería a los tribunales nacionales evaluar sus alcances. “No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, sostuvo.

Consultado acerca de si el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político impulsado por Kicillof, acompañaría una eventual candidatura de Cristina si cambiara su situación judicial, Bianco evitó anticipar una respuesta. “No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”, afirmó.

Las expresiones generaron fuertes críticas desde La Cámpora, donde algunos dirigentes interpretaron que el entorno de Kicillof estaba relativizando la importancia de la estrategia internacional de la expresidenta y dejando abierta la posibilidad de construir una candidatura propia sin subordinarse a su conducción. La disputa dejó al descubierto una diferencia política de fondo: mientras el cristinismo reclama que la situación judicial de su líder sea considerada una cuestión prioritaria para todo el peronismo, el kicillofismo insiste en patear la pelota y que la definición de las candidaturas se discutirá cuando llegue el momento.