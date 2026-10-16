En clave lealtad peronista: Alejandro Kim lanza "Hazaña Argentina"

El peronismo sumará este sábado 17 de octubre una nueva agrupación a su mapa político. Alejandro Kim, abogado y dirigente que adquirió notoriedad por su vinculación con el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, presentará oficialmente Hazaña Argentina, un espacio que pretende participar del proceso de reorganización del justicialismo y proyectarse a nivel nacional.

La presentación se realizará a las 18 en el Boliche de Roberto, ubicado en Bulnes 331, en el barrio porteño de Almagro. La elección de la fecha tiene una evidente carga simbólica: el Día de la Lealtad Peronista, que recuerda la movilización obrera del 17 de octubre de 1945 en reclamo de la liberación de Juan Domingo Perón.

En los días previos al lanzamiento, la agrupación comenzó a desplegar una campaña de afiches en el centro porteño. La pegatina busca instalar el nombre de Hazaña Argentina y darle visibilidad a una iniciativa que, según sus impulsores, pretende convocar a distintos sectores del movimiento y promover una renovación de sus ideas y dirigentes.

Kim no es un recién llegado a la política. Nacido en el barrio de Flores y de ascendencia coreana, desarrolló su actividad profesional como abogado y construyó su trayectoria dentro del peronismo. En 2023 fue candidato a legislador porteño por Principios y Valores, el partido fundado por Guillermo Moreno, quien lo respaldó como una de las figuras de su armado electoral en la Ciudad.

Su recorrido político estuvo asociado a la reivindicación de la identidad justicialista y a una corriente que busca recuperar elementos de la doctrina tradicional del peronismo. La creación de Hazaña Argentina introduce ahora una marca política propia, aunque todavía resta conocer el alcance de su estructura territorial, sus principales referentes y las definiciones programáticas que acompañarán el lanzamiento.

El surgimiento de la agrupación se produce en un escenario de discusiones internas dentro del justicialismo, atravesado por el debate sobre su conducción, la renovación de dirigentes y la construcción de alternativas frente al gobierno de Javier Milei. En ese contexto, Kim buscará instalar una propuesta que combine referencias históricas del movimiento con una agenda orientada hacia el futuro.

La elección de Almagro para la presentación también refuerza el carácter porteño de esta primera etapa. Sin embargo, sus organizadores sostienen que Hazaña Argentina aspira a superar los límites de la Capital Federal y desarrollar una construcción política con alcance nacional.

por M.S.