Máximo Kirchner arma su mapa federal con la "lealtad" de exgobernadores

Para el 81° Día de la Lealtad, Máximo Kirchner eligió estar a mil kilómetros del conurbano. Mientras Axel Kicillof encabezaba su acto en La Matanza y La Cámpora convocaba a la puerta de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su detención domiciliaria, el líder camporista subía al escenario del Club Juventud de Resistencia junto a Jorge “Coqui” Capitanich. La geografía no fue un detalle: fue el mensaje.

La previa en Resistencia

La víspera, en la sede del PJ chaqueño, Máximo calentó motores ante vecinos y militantes. Habló del Congreso, donde el día anterior la oposición no consiguió quórum para voltear el DNU 70/23, tratar la emergencia en discapacidad y el sobreendeudamiento de las familias. El núcleo del discurso, sin embargo, fue territorial. “Argentina no son solo las 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires. Este gobierno mira con la nuca a las provincias”, lanzó, y completó: “creen que somos ciudadanos o ciudadanas de segunda categoría por no vivir cerca de los centros de poder”. Un diputado bonaerense hablando en nombre del interior: ahí está la apuesta.

Para bajar el diagnóstico a tierra, eligió escenas de la mesa chica. Habló de una “crisis que corta transversalmente a la mayoría de la sociedad” y de la vecina “diabética, que anda a los saltos para ver si consigue la insulina”, o la que paga de luz una fortuna “con una heladera y dos foquitos en la casa”. Remató con una frase pensada para el votante desencantado: “La gente no tiene la culpa. Está haciendo todo lo que puede para sobrevivir y bastante paciencia está demostrando”. Es el registro que La Cámpora intenta recuperar: menos épica y más bolsillo.

Cristina, en la boleta

El otro eje fue su madre. Máximo habló de una Cristina “secuestrada por el Partido Judicial” y sumó una lectura de género: “su condición de mujer los envalentona a los tres hombres de la Corte Suprema”. Comparó su suerte con la de dos expresidentes porteños. Recordó que De la Rúa arrancó “con dos muertos en el puente de Chaco-Corrientes”, en diciembre de 1999, y cuestionó a Macri por los “50.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional”.

La conclusión: “hombres blancos porteños, jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin ningún éxito como presidentes, nadie los toca”. “Tienen tanto temor a la memoria del pueblo que ni siquiera la dejan presentarse a una elección para que podamos votarla”, afirmó. Y dejó la consigna de la gira: “Tenemos que darnos una mano y juntar fuerza para lograr que la compañera Cristina pueda estar en una boleta y la podamos votar”.

La ruta de los exgobernadores

Chaco es una escala más de un recorrido metódico. Antes pasó por Santa Fe, Entre Ríos y La Rioja, invitado por Ricardo Quintela. A comienzos de octubre desembarcó en San Juan con Sergio Uñac: recorrió una finca, encabezó un encuentro en Albardón sobre economías regionales y cerró en el PJ provincial. Allí defendió la “justicia fiscal por equilibrio social” y prometió que con ella “nadie va a dejar de ganar”. El próximo destino anunciado es Formosa.

El patrón es claro. Máximo busca a los exgobernadores con peso propio y sin despacho ejecutivo, como Capitanich, Uñac y el santiagueño Gerardo Zamora, y los suma al riojano Quintela, todavía en funciones. Con los cuatro se reunió en su oficina de San Telmo para discutir cómo elegir candidatos si el Gobierno elimina las PASO. Las primarias son, para el camporismo, la herramienta para ordenar la interna sin que la defina el aparato de Kicillof.

El espejo del MDF

Del otro lado está el Movimiento Derecho al Futuro. El 19 de septiembre, en Avellaneda, Kicillof lanzó su proyección federal con más de 40 intendentes bonaerenses y delegaciones de Córdoba, Misiones, Entre Ríos y también Chaco: dirigentes cercanos a Capitanich, como el intendente de Machagai, Juan Manuel García, estuvieron en la foto del gobernador. El acto de Resistencia sirvió, en parte, para despejar dudas sobre dónde está parado Coqui.

En público, Máximo baja el tono y asegura que con Kicillof “no están en veredas opuestas”. Los gestos dicen otra cosa. El gobernador ya avisó “cuenten conmigo” para 2027 y pide un PJ “sin controles remotos ni negociaciones secretas de las cúpulas”. Máximo responde con un mapa propio, hecho de liderazgos provinciales en el llano.

Lo que dejó Chaco

La visita expuso la estrategia y también sus límites. A favor, Máximo encontró una plataforma que el conurbano le niega: la del dirigente que recorre, escucha y denuncia el centralismo porteño. En contra, la consigna central depende de una candidatura que la Justicia bloqueó, a la espera de lo que resuelva el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Y sus aliados son, en su mayoría, exgobernadores que necesitan volver a ganar en sus provincias. El peronismo llegó al 17 dividido en varias tribunas. Máximo eligió la más lejana. En una interna que se juega en el interior, la distancia también puede ser una forma de acercarse.