17 de octubre partido: los actos de las distintas corrientes

El peronismo llegará al Día de la Lealtad con escenarios separados. A 81 años de la movilización del 17 de octubre de 1945, las principales corrientes preparan convocatorias propias, atravesadas por la disputa de liderazgo y el armado electoral para 2027. La oposición a Javier Milei reúne a los sectores, pero todavía no alcanza para ordenarlos detrás de una conducción común.

Axel Kicillof encabezará un acto en La Matanza, el sábado a las 15, en el polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán. El gobernador bonaerense será el único orador de la actividad organizada por el intendente Fernando Espinoza, uno de sus aliados. Lo acompañarán referentes del Movimiento Derecho al Futuro, intendentes, legisladores y organizaciones cercanas.

La elección del distrito le permitirá mostrar respaldo territorial en el municipio más poblado de la provincia. Entre los espacios que acompañarán aparecen el Movimiento Evita y Barrios de Pie. El encuentro tendrá como trasfondo la proyección presidencial de Kicillof y sus diferencias con el cristinismo.

En la Ciudad de Buenos Aires, sectores de La Cámpora se movilizarán a San José 1111, en Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Esa convocatoria volverá a colocar a la expresidenta en el centro de la jornada y expresará el respaldo de la militancia que reclama su libertad.

Máximo Kirchner tendrá otra escala: Chaco. El diputado compartirá un acto con el exgobernador y senador Jorge Capitanich en el Club Juventud de Resistencia. La convocatoria difundida por el Congreso Provincial del PJ fija el encuentro para el sábado a las 11 y presenta a ambos dirigentes como protagonistas.

La actividad cerrará la Semana Peronista, un ciclo local de debates y encuentros. Para el líder de La Cámpora, el viaje se suma a las recorridas por provincias con las que busca fortalecer vínculos políticos fuera de Buenos Aires. Su presencia en Chaco lo mantendrá lejos del escenario de Kicillof.

La CGT eligió una agenda propia para el viernes 16: un acto en su sede de Azopardo 802 y el festival gratuito FUERZA en el complejo C Art Media, en Chacarita. La propuesta musical incluye a La T y la M y La Bomba del Tiempo.

Los homenajes compartirán una referencia histórica, pero tendrán protagonistas y mensajes distintos. Más que una foto de unidad, este 17 de octubre ofrecerá una muestra de los liderazgos que disputan el rumbo del peronismo hacia las próximas presidenciales. La interna tendrá así su correlato en calles y escenarios.