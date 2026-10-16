Toty Flores ahora banca la candidatura de Axel Kicillof

Héctor “Toty” Flores dio una nueva señal de acercamiento a Axel Kicillof. El exdiputado y antiguo aliado de Elisa Carrió compartió en X un fragmento de una entrevista del gobernador bonaerense sobre una posible candidatura presidencial. “Voy a estar donde tenga que estar.....”, escribió el jueves 15 de octubre, repitiendo la frase del mandatario.

El mensaje funcionó como un guiño a la proyección nacional de Kicillof, aunque Flores no formuló una declaración explícita de apoyo electoral. La publicación que citó pertenecía a Futurock y recogía la respuesta del gobernador a una consulta sobre su eventual postulación.

En ese intercambio, Kicillof planteó la necesidad de construir una alternativa amplia para enfrentar al oficialismo. “¿4 años más de Milei, en serio?”, preguntó. La definición se inscribe en las discusiones por las presidenciales de 2027 y en la búsqueda de apoyos por fuera del núcleo tradicional del peronismo.

El gesto de Flores tiene peso por su trayectoria. Fue compañero de fórmula de Carrió en las PASO de 2015, dentro de la interna de Cambiemos. También ocupó una banca en la Cámara de Diputados y fue concejal de La Matanza, distrito donde construyó su referencia social a partir de la cooperativa La Juanita.

Su acercamiento al peronismo no comenzó con este posteo. En marzo de 2026 se incorporó al gabinete de Fernando Espinoza como subsecretario de Economía Social y Productiva. El intendente matancero es uno de los aliados de Kicillof. La designación marcó un cambio respecto de sus años de oposición al oficialismo municipal.

La distancia temporal con su anterior pertenencia era corta: en octubre de 2025 había integrado la lista de candidatos a diputados nacionales de la Coalición Cívica. Meses después, pasó a trabajar en una administración del espacio al que había enfrentado en las urnas.

En abril, Flores explicó su decisión por la posibilidad de impulsar cooperativas y generar empleo. En una entrevista con El Cronista contó que Espinoza le había propuesto colaborar con ese objetivo, tomando como referencia la experiencia de La Juanita. El recorrido lo llevó de la oposición local a integrar el gobierno de Espinoza.

Por entonces, todavía evitaba definirse sobre el gobernador: “Si Kicillof es el candidato a presidente, veré”, respondió. Seis meses después, eligió amplificar sus palabras sobre el futuro electoral. El mensaje suma otro indicio de su reubicación política, ahora cerca del armado que busca ofrecer una alternativa a Javier Milei.