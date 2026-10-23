Un spot de Patricia Bullrich agita la interna libertaria con Milei

El escenario es el Senado, pero la lectura apunta a 2027. Patricia Bullrich publicó este viernes 23 de octubre un video que vuelve a poner su nombre en la conversación presidencial. La jefa del bloque de La Libertad Avanza eligió una consigna en tercera persona: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”. Una presentación personal que alimenta las especulaciones sobre su futuro.

La cámara recorre espacios del Congreso y termina en su despacho, donde aparece seria, con los puños sobre el escritorio. La banda sonora agrega un guiño: una versión instrumental de “Es un secreto”, del dúo puertorriqueño Plan B. El nombre del grupo y el título de la canción habilitan lecturas políticas, aunque no prueban que exista una candidatura en marcha.

La publicación llegó un día después de su entrevista con Infobae, en la que afirmó estar “preparada para ser presidente” y advirtió: “Uno tiene que saber esperar su momento”. También dijo que Javier Milei no le había ofrecido la vicepresidencia y evitó anticipar si aceptaría acompañarlo en una fórmula. La ambición quedó expuesta; la decisión, pendiente.

Dos días antes, en TN, había ensayado un equilibrio similar: respaldó la continuidad del Gobierno y reclamó ampliar los acuerdos con gobernadores y aliados. “La unanimidad en un Gobierno te aísla”, sostuvo. Su planteo incluyó la necesidad de representar al electorado que se incorporó al oficialismo después de haber acompañado a Juntos por el Cambio.

Ese argumento ayuda a entender el mensaje del video: Bullrich reivindica un capital político propio dentro de la fuerza que conduce Milei. En la entrevista con Infobae defendió que los dirigentes construyan un vínculo directo con sus votantes y aporten respaldo electoral. También puso el foco en que la recuperación económica se perciba en la vida cotidiana, más allá de las explicaciones del programa oficial.

El recurso audiovisual tiene antecedentes. En febrero, tras la media sanción de la reforma laboral, difundió otro spot desde el Congreso, musicalizado con “Vogue”, de Madonna. Entonces, su entorno negó a la agencia Noticias Argentinas que se tratara de un lanzamiento y lo atribuyó a una nueva forma de comunicar.

Esta vez tampoco hubo anuncio. Sí una combinación de imágenes institucionales, protagonismo personal y declaraciones que mantienen abierta la incógnita. Bullrich dice que las candidaturas deben esperar. Su comunicación, en cambio, ya trabaja para que su nombre siga en primer plano.