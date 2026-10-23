Felipe González indignado con Milei: "¿Cómo puede ir a un país solo a insultar?"

El expresidente del Gobierno español Felipe González cuestionó con dureza la visita de Javier Milei a Madrid y el tono de sus declaraciones contra el presidente Pedro Sánchez y varios periodistas, y lanzó una ironía sobre el efecto electoral que podría tener la intervención del mandatario argentino en la política española. “Milei es un maleducado que insulta a todo el mundo. ¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar?”, afirmó durante un encuentro organizado por el Círculo Empresarial de Málaga.

La frase sintetizó su rechazo a una visita que, a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para finales de noviembre, terminó convirtiéndose en un episodio de la campaña electoral española. González agregó que el presidente argentino podría terminar favoreciendo involuntariamente al líder socialista: “Si nos visita 15 veces más, es posible que gane Sánchez”. La expresión tuvo un sentido irónico: sugirió que las intervenciones del jefe de Estado argentino a su par español y reivindicar a sus adversarios políticos, podían fortalecer la posición electoral del PSOE en lugar de perjudicarlo.

El exmandatario también cuestionó la situación económica argentina y afirmó que el país está en recesión, pese a la formación de Milei como economista y a su promesa de reordenar la economía. La intervención de González tuvo una particularidad política. Aunque fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante más de dos décadas y gobernó España entre 1982 y 1996, mantiene desde hace tiempo una relación crítica con Pedro Sánchez y con algunas de las decisiones de la actual conducción socialista.

En el mismo acto, confirmó que votará en blanco en las elecciones del 29 de noviembre si no encuentra una candidatura que lo represente. “Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto, pero voto en blanco”, explicó el ex líder socialdemócrata dejando en claro su distanciamiento del actual Gobierno conducido por Sánchez. El episodio que provocó la reacción de González ocurrió el miércoles, cuando Javier Milei participó en un desayuno informativo en el Casino de Madrid, en el marco de una nueva visita a España.

En su llegada al país ibérico, el mandatario aprovechó su intervención para respaldar a la derecha española, cuestionar al Gobierno socialista y llamar a los votantes a desplazarlo del poder. La visita coincidió con la recta previa a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, en las que el Partido Popular (PP) aspira a convertirse en la fuerza más votada, aunque las previsiones citadas por la agencia AFP indicaban que podría necesitar a Vox para alcanzar una mayoría parlamentaria.

Ante empresarios y asistentes al encuentro, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador” y lo acusó de corrupción y de actuar como un ladrón. También instó a los españoles a expulsar a los socialistas del Gobierno. “Echad a los socialistas”, fue el sentido de su llamamiento, al que añadió una reivindicación de España como “cuna del liberalismo”. La disputa entre ambos dirigentes venía de antes. En mayo de 2024, durante un acto de Vox en Madrid, Milei había llamado “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en medio de cuestionamientos judiciales y políticos que la afectaban.

Los ataques más comentados durante la visita, sin embargo, estuvieron dirigidos contra la prensa. Al terminar su intervención en el Casino de Madrid, Milei se detuvo ante un grupo de periodistas y respondió a preguntas sobre el impacto político de su presencia. Julia Molina, periodista de la Cadena SER, le preguntó si su visita podía resultar incómoda para el PP y Vox. Milei respondió: “Eso me parece una visión propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos; quizás vale para tu caso”.

Otro de los cruces se produjo cuando Ismael Juárez, periodista del programa televisivo El Intermedio, de La Sexta, le preguntó por las dificultades económicas de los argentinos que no llegan a fin de mes. Milei cuestionó la formulación de la pregunta y la referencia a las privaciones económicas, y contestó: “Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”. El presidente defendió su interpretación de los indicadores de pobreza y rechazó lo que consideró una presentación simplificada de la situación social.

En ese contexto, la frase de Felipe González adquirió una dimensión que superó la condena personal. Al afirmar que Sánchez podría tener más posibilidades de ganar si Milei regresaba quince veces, el expresidente sugirió que los ataques del argentino podían terminar funcionando como propaganda favorable al socialismo. Su razonamiento coincidió con la lectura de varios analistas políticos españoles: al concentrar sus intervenciones en insultar a Sánchez, Milei permitió que el jefe del Gobierno desplazara la discusión hacia la convivencia democrática, el respeto institucional y el contraste entre dos modelos económicos.