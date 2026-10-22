Daniel Hadad volvió a alimentar las versiones sobre su desembarco electoral y fijó una condición: que haya PASO. Durante una entrevista en Blender, el fundador de Infobae admitió que analiza una candidatura y vinculó esa decisión con la posibilidad de competir en primarias. “Estoy evaluando la candidatura, si existieran las PASO es una probabilidad, si no es imposible”, dijo.

La conversación ocurrió en Blender At Night, donde José María Listorti lo consultó por su eventual participación. La respuesta dejó abierta una postulación de cara a 2027, aunque sin convertirla en un anuncio formal. Hadad no presentó una fórmula ni identificó en ese intercambio el partido o la alianza con los que buscaría competir.

La condición desplaza parte de la discusión desde su voluntad hacia las reglas de selección de candidatos. Una primaria habilitaría una posibilidad que, sin ese mecanismo, considera inviable.

El empresario lleva meses respondiendo preguntas sobre su futuro político. En agosto, durante una entrevista en Futurock, explicó que su nombre había comenzado a circular después de que una consultora lo incluyera en una medición. Entonces aseguró que la idea no formaba parte de sus planes iniciales y que no tenía conversaciones políticas concretas para lanzar una campaña.

En aquella ocasión resumió su disposición con una expresión: “Tengo ánimo de colaborar”. Dos días después, en Radio Rivadavia, volvió a poner distancia con una definición inmediata. Según consignó Noticias Argentinas el 12 de agosto, señaló que su prioridad era su trabajo en los medios y un proyecto de inteligencia artificial, mientras residía fuera del país.

“No es el momento”, sostuvo entonces. La respuesta en Blender incorpora ahora un dato más concreto: además de reconocer que lo evalúa, señala el mecanismo electoral que necesitaría para avanzar. Entre ambas intervenciones persiste, sin embargo, una decisión pendiente.

A comienzos de octubre, en una entrevista con Canal 26, Hadad también expresó su deseo de hacer un aporte a la Argentina y destacó su experiencia como generador de empleo. Educación, tecnología y gestión aparecieron como temas de su agenda pública.

Por ahora, su eventual salto de los medios a la competencia partidaria sigue sujeto a condiciones. Hadad puso las primarias en el centro de su cálculo y dejó abierta la pregunta que rodea sus apariciones: si esa evaluación terminará en una candidatura presidencial.