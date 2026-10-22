Scioli se subió a un crucero que promociona sus viajes a las "Falkland"

Daniel Scioli quiso exhibir un logro turístico en Mar del Plata y quedó asociado a una promoción incómoda para el reclamo argentino sobre Malvinas. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes participó el martes 20 de octubre de la recepción del Seaventure, un buque de expedición polar cuya operadora vende viajes al archipiélago con denominaciones británicas.

La ceremonia se realizó a bordo, en la Base Naval Mar del Plata, con el intendente Guillermo Montenegro y representantes del sector. El Gobierno presentó la escala como un avance para incorporar a la ciudad al circuito internacional de cruceros. Más de 60 pasajeros chinos embarcaron para continuar hacia las Georgias del Sur y la Antártida, según informó la propia Secretaría.

La controversia apareció en la oferta de 66° Expeditions, la compañía de origen chino que opera el barco. Según reveló La Política Online, en sus redes anuncia una travesía para marzo de 2027 que contempla extender el recorrido a las Georgias del Sur y las “Falkland”. La publicación utiliza además la etiqueta #FalklandIslands, sin mencionar el nombre argentino de las islas.

Además, la web de la firma relega “Malvinas” a un paréntesis y utiliza “Stanley” para Puerto Argentino y “West Point” para la isla Remolinos. En el detalle del itinerario previsto para el 23 y el 24 de marzo, agrega una definición: “Stanley conserva un carácter marcadamente británico”. Así, el entusiasmo oficial por atraer visitantes convive con una publicidad construida sobre la nomenclatura británica.

Scioli puso el acento en el impacto económico. Sostuvo que los pasajeros y las tripulaciones generan consumo en comercios, restaurantes, transporte y excursiones. La aspiración que explicitó es alcanzar un millón de cruceristas por año, con una propuesta que combine Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida.

La operadora ya pidió nuevas fechas de amarre para el 28 de marzo y el 20 de octubre de 2027. Para el funcionario, se trata de ampliar mercados y consolidar una actividad que busca impulsar desde su etapa como gobernador bonaerense. Pero la postal a bordo abrió un flanco político: la promoción estatal del turismo quedó ligada a una empresa que comercializa escalas en Malvinas con los nombres utilizados por el Reino Unido.