Revelan que los sponsors pidieron no aparecer en el discurso de Milei en España

La ausencia de los logotipos de las empresas patrocinadoras detrás de Javier Milei durante su exposición en Madrid abrió una nueva controversia política en torno a la visita del Presidente a España. El mandatario participó de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum (NEF), en el Real Casino de Madrid, ante empresarios, inversores, representantes diplomáticos y dirigentes políticos.

Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido en otras presentaciones del mismo ciclo, el panel azul ubicado detrás del orador no exhibía los nombres de las compañías patrocinadoras. El detalle fue advertido por periodistas y usuarios de redes sociales y adquirió mayor repercusión cuando medios españoles y argentinos señalaron que las marcas sí habían aparecido en actos anteriores del foro. Un detalle que incluso no se le pasó por alto al legislador socialista Esteban Paulón, quien inmediatamente reposteó las imágenes en su cuenta de X con un mensaje irónico: "Fenómeno barrial".

La principal versión que circuló después del encuentro sostiene que algunas empresas habrían pedido expresamente que sus logotipos no aparecieran durante el discurso del Presidente argentino. El contraste más citado fue el de la presentación del dirigente francés Jordan Bardella, realizada el 13 de octubre, apenas ocho días antes. En aquella exposición del mismo ciclo de desayunos informativos, el panel del escenario mostraba los logotipos de Solaria, compañía del sector energético, y Asisa, grupo dedicado a los seguros y la asistencia sanitaria.

En las imágenes del discurso de Milei, en cambio, solo se distinguían las identificaciones institucionales de Nueva Economía Fórum y Fórum Europa, sin publicidad comercial visible en el fondo. La comparación fue publicada por el medio vasco Bilbao Hiria y también señalada por elDiario.es, que describieron la ausencia como un hecho inusual dentro de la puesta en escena del foro. La cobertura del diario digital español Vozpópuli agregó un elemento relevante: el escenario vacío de publicidad coincidió con una presencia empresarial y política que describió como reducida.

Según ese medio, entre los asistentes había directivos de empresas como Gestamp, KPMG y Renta 4, además de un representante de Santander España y el economista Daniel Lacalle. También participaron representantes del ámbito empresarial español, entre ellos dirigentes de organizaciones patronales. La crónica interpretó la escasa concurrencia de altos ejecutivos como una señal de cautela frente a la visita de Milei y al tono de sus declaraciones contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

El trasfondo político del episodio estuvo marcada por el distanciamiento de sectores de la política española, en particular de dirigentes nacionales del Partido Popular y de Vox, y por la confrontación pública entre Milei y Sánchez. El Presidente argentino calificó al jefe del Gobierno español de "impresentable dictador" y lanzó críticas contra el socialismo, en un contexto de precampaña electoral en España. Por ese mismo motivo, los medios ibéricos respaldan la hipótesis de un rechazo empresarial al mandatario libertario y su incómoda presencia en el país europeo.