Qué dice la encuesta que enfureció a Milei sobre los que no llegan a fin de mes

El mes dura más que los ingresos para buena parte de los argentinos. Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, el 65,3% de los consultados agota su dinero, como máximo, el día 20. El dato provocó la reacción de Javier Milei, que cuestionó el relevamiento y volvió a atacar a los medios que lo difundieron.

La encuesta permite responder al interrogante que lanzó el Presidente en Neuquén: “¿cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”. El 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses. Entre quienes se endeudaron, el 55,1% usó ese dinero para alimentos y salud y otro 21,3% para tarifas y servicios. Apenas el 11,8% compró bienes durables.

Los resultados describen ingresos insuficientes para cubrir el presupuesto mensual. No implican que, después del día 20, las familias dejen de consumir: el crédito aparece como una vía para sostener gastos cotidianos, a costa de comprometer recursos futuros. La distinción es central para entender qué mide el trabajo que irritó al mandatario.

La presión es mayor entre los menores de 40 años: el 72% se queda sin ingresos a más tardar el día 20, el 60,9% se endeudó y apenas el 3% consigue ahorrar. En la clase baja, el 83,3% no supera aquella fecha, el 68,1% recurrió al financiamiento y solo el 0,9% pudo reservar dinero.

El contraste con la clase alta es marcado: el 61,9% declara capacidad de ahorro. También cambia el destino de los préstamos. Mientras los sectores de menores recursos los necesitan para gastos básicos, entre los endeudados de mayores ingresos predominan las compras de bienes durables. En la clase media, el 29% de quienes tomaron deuda la destinó a servicios y tarifas.

La discusión alcanza también al ahorro: solo el 9,8% del total logra cerrar el mes con un excedente. Esa falta de respaldo deja menos margen para afrontar imprevistos y vuelve más frágil el presupuesto familiar cuando se acumulan cuotas y vencimientos.

Claudio Montiel, director de Zentrix, rechazó las descalificaciones de Milei. En declaraciones a AM 530, lamentó que el Presidente se burlara de un dato preocupante y sostuvo que las dificultades pueden contrastarse con la morosidad y el consumo. El mandatario insistió luego en sus críticas a través de X.

El estudio reunió 1.438 casos válidos en todo el país, mediante un cuestionario online, entre el 22 y el 30 de septiembre. Sus resultados reflejan respuestas de los encuestados: el problema que exponen es cuánto dura el ingreso y cuánto endeudamiento hace falta para completar el mes.