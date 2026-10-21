Una encuesta afirma que Milei perdería en distintos escenarios de ballotage

Javier Milei quedaría por debajo de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof en una eventual segunda vuelta presidencial, según una encuesta de la consultora Afiches. Las diferencias van de dos a cuatro puntos y conviven con una porción del electorado que no elige a ninguno de los contendientes.

El alcance del dato exige una precisión: el Presidente pierde los tres cruces con referentes del peronismo, pero no todos los escenarios relevados. En otros cuatro, frente a Myriam Bregman, Juan Schiaretti, Jorge Brito y Dante Gebel, aparece arriba. Su intención de voto oscila entre el 31% y el 36%, según el rival.

Los números de los duelos peronistas son ajustados. Cristina obtiene 39% contra 36% de Milei; Massa llega al 38% frente al 34% del mandatario, y Kicillof reúne 37% contra 35%. Son preferencias declaradas al momento de la consulta, lejos de una elección definida para 2027.

El escenario con Cristina es una ficción electoral: no puede ser candidata por la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que quedó firme con la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema rechazó sus recursos en junio de 2025. Su inclusión sirve para medir adhesiones, pero no describe una candidatura habilitada.

Detrás del estudio está Afiches, cofundada por Faustino Raggi y Matías Chiampan. Según la presentación institucional, Raggi tiene formación en Sociología en la UBA y encabeza el área comercial; Chiampan, formado en Ciencia Política en la misma universidad, lidera la metodología. La consulta se realizó online entre el 10 y el 15 de octubre.

Una clave es el universo de los “no polarizados”. Raggi explicó a LPO que allí entran quienes no se inclinan por ninguno de los dos nombres: pueden optar por el voto en blanco, anularlo o no concurrir. Por eso, no corresponde leer a todo ese grupo como indecisos que necesariamente terminarán eligiendo un candidato.

El informe señala que el 37% no se polariza en al menos uno de los tres cruces con el peronismo. Entre esos votantes, los reclamos combinan el bolsillo con la forma de ejercer el poder: salarios, trabajo y empatía. Para el oficialismo, el desafío que sugiere la encuesta es ampliar su base. Para la oposición, convertir el rechazo al Presidente en apoyo propio.